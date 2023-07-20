«Росатом» внедрил голосового помощника в Липецкой области

Клиенты «Квадра» (входит в дивизион «Росатома» – «Русатом Инфраструктурные решения») в Липецкой области теперь могут оперативно получить информацию в случае отключения горячей воды или теплоснабжения. О причинах, сроках проведения ремонтных работы и возобновления услуг теперь в круглосуточном режиме рассказывает голосовой помощник.

Чтобы получить информацию достаточно позвонить по многоканальному номеру Липецкого филиала «Квадры». Голосовой помощник уточнит номер лицевого счета и сообщит, проводятся ли по данному адресу ремонтные работы на тепловых сетях или гидравлические испытания, а также озвучит сроки возобновления подачи теплоносителя. В случае, если со стороны филиала ограничения в поставке ресурсов отсутствуют, он подскажет, где уточнить информацию.

Сервис синхронизирован с базой данных диспетчерской службы филиала, которая обновляется в режиме реального времени. Клиентам компании всегда будет предоставлена актуальная информация. Многоканальный телефон способен единовременно принимать до 120 входящих вызовов.

Внедрение голосового помощника стало частью комплексного проекта по внедрению цифровых решений в производственную деятельность филиала с целью повышения клиенториентированности и эффективности работы.

Ранее «Русатом инфраструктурные решения» развернул в Липецке несколько модулей собственного программного комплекса «Цифровое теплоснабжение»: «Центральная панель», «Топливно-энергетические балансы», «Анализ режимов». Они позволяют строить нормативные и фактически балансы распределения теплоносителя и тепловой энергии по потребителям, оперативно выявлять утечки, тепловые потери. Также в программном комплексе применяются элементы искусственного интеллекта, позволяющие сверять текущие показания потребления или расхода ресурсов с нормативными или средними вплоть до 1 раза в минуту. Система сама уведомит пользователей, если будут выявлены отклонения. В результате повышается эффективность работы предприятия и скорость реагирования на нештатные ситуации – например, порывы трубопроводов.

Также было смонтировано полевое оборудование: теплосчетчик на магистральной теплотрассе, обеспечивающей подачу тепла в микрорайон, 82 прибора учета ИТП в 33 многоквартирных домах, проведены пуско-наладочные работы. Программные модули «Цифрового теплоснабжения» были развернуты на облачном сервере, проведена интеграция.