Dynatrace названа лидером магического квадранта Gartner в области APM

Согласно новому отчету Gartner Magic Quadrant for Application Performance Monitoring, лидером в квадранте является компания Dynatrace. В своем отчете Gartner проанализировала состояние рынка APM, новых игроков, особенности платформ и опыт их внедрения.

Платформа Dynatrace в основном ориентирована на обеспечение основных функций APM с модульными возможностями для мониторинга ИТ-инфраструктуры (ITIM), цифрового опыта (DEM), бизнес-аналитики, AIOps, облачной автоматизации и безопасности приложений.

Работа компании географически диверсифицирована, с особым вниманием к EMEA, Северной Америке и так же к региону APAC. Клиентами Dynatrace, как правило, являются корпоративные организации.

Дорожная карта Dynatrace включает расширение аналитических возможностей своего движка Davis AI (искусственный интеллект) для новых источников данных, включая OpenTelemetry, и дальнейшее расширение своего присутствия на рынках поставщиков облачных услуг, таких как AWS, Microsoft Azure и Google Cloud Platform (GCP).

Dynatrace также планирует расширить поддержку своего модуля облачной автоматизации на основе проекта с открытым исходным кодом Keptn.

Gartner отмечает такие сильные стороны вендора как: модульность платформы: платформа Dynatrace предлагает модульные возможности в интегрированной платформе для различных сегментов рынка, таких как DEM, ITIM, бизнес-анализ и, в последнее время, облачная автоматизация и безопасность приложений; простота развертывания. Архитектура OneAgent от Dynatrace позволяет клиентам непрерывно обнаруживать и собирать данные в относительно быстром и автоматическом режиме, а отзывы рынка показывают, что это приводит к более быстрой окупаемости внедрения; платформа автоматизации: платформа автоматизации Dynatrace, основанная на событиях, помогает поставщикам услуг осуществлять интеграцию и автоматизацию в непрерывном цикле и обратную связь с проектом программного обеспечения, а также с открытым исходным кодом (OSS).

Также компания недавно объявила о своем предложении облачной автоматизации на основе Keptn, предоставляемом через SaaS или управляемую платформу для организаций, которым требуется интегрированное предложение.