Центр инноваций «Инфосистемы джет» выбрал лучшие стартапы в области промышленной автоматизации

В 2019 г. компания «Инфосистемы джет» стала резидентом Сколково, открыв на территории технопарка филиал центра инноваций, основной задачей которого стало развитие технологических решений для промышленности. В 2020 г. сотрудники филиала выступили членами жюри конкурса стартапов на фестивале Startup Village 2020 и выбрали лучшие команды, разделившие призовой фонд в 24 млн руб.

Конкурс стартапов Startup Village 2020 проходил по четырем трекам: информационные, биомедицинские, индустриальные и энергоэффективные технологии. Представителей центра инноваций «Инфосистем джет» пригласили судить блок «Индустриальные технологии». Среди членов жюри были также представители Zyfra, «Северстали», СУЭК, «Евраз», «Магнита», ММК, «Уралхима» и НЛМК.

Главными критериями отбора победителей стали технологическая инновационность, конкурентные преимущества, качество проработки бизнес-модели проекта и квалификация команды. Тройка финалистов определилась мощная: цифровая платформа ускорения нейросетей для периферийных устройств, разработчики технологии 3D-печати высокопрочными композиционными материалами и самообучающаяся AIOps-платформа для UX-мониторинга и автоматизации технической поддержки.

«Мы стараемся отбирать лучшие инновационные решения для наших заказчиков. Сколково для нас — это экосистема для развития собственных решений и поиска инновационных партнеров. Сейчас Сколково уже работает не над количеством, а над качеством стартапов. Startup Village этого года продемонстрировал это», — отметил Алексей Сечкин, директор центра инноваций «Инфосистемы джет».

В планах центра инноваций «Инфосистемы джет» — провести переговоры с промышленными компаниями по новым решениям в направлении промышленного интернета вещей (IIoT) и решений по повышению уровня безопасности на производстве. Startup Village 2020 продолжает оставаться приоритетным мероприятием для сколковского филиала интегратора, в очередной раз став для него кузницей полезных и свежих решений в рамках индустрии 4.0.