Первая в индустрии облачная платформа на базе искусственного интеллекта будет представлена в России 30 июля 2020 года компанией Aruba, Hewlett Packard Enterprise

Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise (HPE), анонсирует в России Aruba ESP (Edge Services Platform), первую в отрасли облачную платформу на основе технологий искусственного интеллекта (далее — ИИ), которая прогнозирует и решает проблемы на границе сети до того, как они возникнут.

Aruba ESP представляет собой автоматизированную универсальную платформу, которая построена на базе AIOps (искусственный интеллект для управления ИТ) и реализует модель «нулевого доверия» (Zero Trust) для обеспечения сетевой безопасности. В основе этой платформы лежит унифицированная архитектура для локальных вычислительных сетей (ЛВС), центров обработки данных, сетей филиалов и удаленных рабочих мест. Автоматизированная универсальная платформа Aruba ESP непрерывно анализирует сетевые данные, отслеживает SLA (соглашения об уровне обслуживания), выявляет аномалии и оптимизируется, обеспечивая при этом видимость и защиту неизвестных устройств в сети.

Aruba ESP предоставляет облачные услуги на границе сети и может быть использована как услуга в облаке, или в локальной среде как управляемая услуга через партнеров Aruba или в формате «сеть как услуга» через HPE GreenLake. В соответствии с изменяющимися экономическими требованиями, клиенты также могут воспользоваться преимуществами гибкой системы финансирования HPE Financial Services.

Технологии кардинально меняются каждые десять лет. Сегодня мы вступаем в эру анализа данных, основанного на IoT, искуственном интеллекте и автоматизации, поддерживаемой вычислительными системами и сетевой инфраструктурой.

Генерируются огромные объемы неструктурированных данных, которые, при условии их правильного анализа и действий, могут использоваться для повышения эффективности, улучшения качества работы и улучшения бизнес-результатов. Ключом к превращению данных в реальном времени в конструктивные знания является анализ и обработка этих данных в точке их происхождения — на границе сети, где люди, устройства и вещи соединяются с цифровым миром.

30 июля 2020 года пройдет виртуальная сессия Tech Update, где расскажут о том, как с помощью новой платформы – первой в отрасли облачной инновационной платформы ESP, созданной на основе технологий искусственного интеллекта – преобразовать информацию в знания, монетизировать технологии и поддерживать непрерывность ведения бизнеса в соответствии с изменяющимися экономическими требованиями.

Начало сессии в 11.00 МСК.

Количество мест ограничено, требуется предварительная регистрация. Оставайтесь, чтобы получить в подарок фирменную футболку Aruba и ежемесячную подписку на контент крупнейшего онлайн-кинотеатра iVi.

Программа мероприятия.

Целевая аудитория: менеджеры и архитекторы ИТ-отделов крупных и средних компаний, ответственные за принятие стратегических и операционных решений в области ИТ, специалисты, отвечающие за сетевую инфраструктуру.

Количество мест ограничено, требуется предварительная регистрация.