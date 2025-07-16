«Кросс технолоджис» внедрила систему защиты персональных данных в крупной энергетической компании

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис« завершил проект по созданию комплексной системы защиты персональных данных (ПДн) при их обработке в информационных системах одного из крупнейших российских интеграторов в области промышленного энергетического оборудования. Компания является субъектом критической информационной инфраструктуры Российской Федерации.

Работа над проектом включала широкий спектр мероприятий, нацеленных на обеспечение требуемого уровня защищенности персональных данных и строгое соблюдение установленных регуляторами стандартов информационной безопасности персональных данных.

Создание системы реализовано в несколько этапов. Проект начался с формирования требований, в ходе которого была проведена тщательная оценка текущего состояния информационной инфраструктуры заказчика, выявлены потенциальные угрозы и разработаны детальные требования к будущей системе защиты информации.

После этого была выполнена разработка технического проекта, в результате чего создан исчерпывающий комплект документов, детально регламентирующий архитектуру и компоненты системы защиты персональных данных; этот проект согласован с заказчиком и соответствует установленным требованиям ФСТЭК России.

Кроме того, проведен подбор и поставка оборудования, а именно закупка необходимого специализированного программного и аппаратного обеспечения, соответствующего российским стандартам информационной безопасности. Затем произведены установка и конфигурация приобретенных средств защиты информации в рамках этапа установки и настройки защитных механизмов, при этом настройки были оптимизированы согласно специфике информационной среды заказчика.

Параллельно было организовано создание необходимой документации, включая разработку инструкций по эксплуатации, политик безопасности, регламентов обработки персональных данных и других важных элементов документационного сопровождения процесса защиты информации.

Для проверки работоспособности системы проведена опытная эксплуатация и тестирование, включавшие ряд практических испытаний и проверок; эти мероприятия подтвердили способность системы эффективно защищать персональные данные от несанкционированного доступа и иных угроз.

В завершение успешно пройдена процедура аттестации информационных систем компании, которая подтвердила их соответствие установленным требованиям ФСТЭК России по защите персональных данных.

«Нашими экспертами создана надежная система защиты, позволяющая заказчику минимизировать риски утечки персональных данных и обеспечить высокую степень конфиденциальности, целостности и доступности обрабатываемых сведений. Это позволяет организации соответствовать актуальным законодательным требованиям и поддерживать стабильное функционирование своей информационной инфраструктуры даже в условиях возрастающего количества и сложности киберугроз», – сказал исполнительный директор «Кросс технолоджис» Лев Фисенко.

Всего за 2024 г. эксперты «Кросс технолоджис» провели более 180 проектов по приведению в соответствие информационных и автоматизированных систем, а также нормативной базы компаний требованиям по информационной безопасности, включая требованиям по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. Ключевыми заказчиками таких услуг стали компании из отраслей химической, горно-металлургической промышленностей, а также страховые и лизинговые компании, финансовые организации и ритейл.