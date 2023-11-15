Компания «Росатома» подписала договор с Axoft

Axoft подписала дистрибьюторский договор с компанией «Гринатом простые решения» (входит в контур госкорпорации «Росатом»), производителем «Атом.порт» – системы автоматизированной миграции на отечественное ПО. Сотрудничество в области комплексного импортозамещения позволит партнерам Axoft и их заказчикам сэкономить ресурсы и трудозатраты, повысить точность планирования, соблюсти сроки миграции, выполнить KPI по импортозамещению, внедрить оптимальные решения и сервисы, не уступающие по функционалу иностранным продуктам.

«Недостаточно просто перевести рабочие места на отечественный софт, важно вдумчиво гармонизировать ИТ-инфраструктуру и обеспечить ее отказоустойчивость, что достигается за счет партнерств с поставщиками российского ПО. Ахoft – крупнейший дистрибьютор в РФ, партнерство поможет в решении задач импортозамещения «под ключ» любого ИТ-ландшафта», – отмечает Дмитрий Донской, руководитель направления региональных продаж компании «Гринатом простые решения».

«Атом.порт» – система автоматизированной миграции и управления смешанной (гибридной) инфраструктурой рабочих станций на базе операционных систем семейств Linux и Windows.

Решение включает в себя функциональные модули: инвентаризации – сбор данных об оборудовании в сети и установленном ПО; возможность формирования множества гибких отчетов; миграции – быстрый автоматизированный переход с одной операционной системы на другую при минимальном участии технического персонала; управления инфраструктурой – возможность удаленного управления смешанной ИТ-инфраструктурой организации.

Система позволяет оптимизировать ИТ-бюджет, осуществлять переход на отечественный домен (аналог Microsoft Active Directory).

Решение подходит для крупных коммерческих компаний, государственных организаций, компаний с государственным участием, предприятий, осуществляющих импортозамещение с Windows на Linux, использующих отечественные ОС. Среди заказчиков продукта – госкорпорация «Росатом», правительства Томской, Иркутской, Челябинской областей и ряд крупных российских компаний.

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о развитии космических технологий, сроках импортозамещения и судьбе российских ИТ-решений за рубежом бизнес

«Автоматизированный переход с MS Windows на отечественные операционные системы семейства Linux является важнейшей и крайне актуальной задачей для развития ИТ-инфраструктуры российских заказчиков в рамках современных проектов по импортозамещению. «Атом.порт» – это отличный готовый инструмент для решения данной задачи. Мы очень рады, что вместе с компанией «Гринатом простые решения» сможем помочь нашим партнерам и их заказчикам как с процессом быстрой миграции, так и с процессами управления инфраструктурой», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений Axoft.

Axoft сосредоточится на поставках решения для партнерской сети в России и странах СНГ, предоставлении услуг технической поддержки, обучения, ИТ-консалтинга. Партнеры компании смогут расширить портфель импортонезависимого ПО, повысить объемы продаж, предложить своим заказчикам сервисы в области внедрения и сопровождения решения, гибкие цены в зависимости от проекта.

Один из актуальных сценариев использования системы «Атом.порт» – массовая автоматизированная миграция рабочих мест с Windows на любые российские операционные системы семейства Linux. Благодаря функционалу решения ИТ-специалист может в удаленном режиме установить агента «Атом.порт» на рабочее место пользователя, провести перенос данных и установку любого программного обеспечения.