«Гринатом» завершил перевод администрации Томской области на отечественное программное обеспечение

В Томской области завершился проект перевода рабочих мест сотрудников местной администрации и органов исполнительной власти на импортонезависимую операционную систему. Работы по миграции на платформу Astra Linux проводились специалистами «Гринатома» полностью в удаленном режиме с помощью системы управления конфигурациями «Атом.Порт». Об этом CNews сообщили представители «Гринатома».

На первом этапе проект перехода на отечественное ПО охватил 370 автоматизированных рабочих мест госслужащих в 30 организациях Томской области. Специалисты «Гринатома» проанализировали свыше 500 АРМ и выбрали наиболее подходящие по техническому заданию автоматизированные рабочие места. Перед началом миграции была произведена оценка совместимости информационных систем заказчика с выбранной российской операционной системой. Работы проводились полностью в удаленном режиме с помощью автоматизированной системы «Атом.Порт», разработанной АО «Гринатом». Система позволила исключить простои в работе госслужащих за счет протекания большинства процессов в фоновом режиме и в нерабочее время.

Завершающим этапом проекта стала финальная настройка мигрированных рабочих мест с учетом используемой печатной и копировальной техники. «Гринатом» также провел инструктаж ИТ-специалистов заказчика по обслуживанию обновленной рабочей среды и поддержке пользователей.

Система автоматизации процессов импортозамещения «Атом.Порт» позволяет ускорить перевод АРМ на отечественное ПО более чем в три раза. Решение состоит из трех модулей: инвентаризации, миграции и управления. Благодаря системе «Атом.Порт» в Челябинской области был произведен перевод 90% автоматизированных рабочих мест госслужащих на отечественное ПО. В 2021 г. решение «Гринатома» было зарегистрировано в Роспатенте.

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