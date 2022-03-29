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Интеграция Системное ПО
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«Гринатом» разработал систему для автоматизации процессов импортозамещения «Атом.порт»

«Гринатом простые решения» разработала и зарегистрировало систему для автоматизации процессов импортозамещения «Атом.порт». Решение позволяет перевести инфраструктуру организаций на отечественные решения в максимально короткие сроки.

Функциональность системы «Атом.порт» позволяет автоматизировать технические процессы перехода с Windows и Linux – инвентаризацию, миграцию и дальнейшее управление рабочими местами. По опыту специалистов компании это наиболее длительные и сложные этапы проекта импортозамещения.

Автоматизация позволила сократить трудозатраты ИТ-специалистов на 40%, а время перевода рабочего места на российское ПО сократилось более чем в два раза в сравнении с ручным режимом. Кроме этого, система «Атом.порт» позволяет управлять процессом перехода одновременно на десятках рабочих мест. Масштабирование этой возможности дает эффект массовой миграции в короткие сроки, что позволит организации точно спланировать продолжительность проекта импортозамещения.

Сегодня «Атом.порт» уже используется в проектах импортозамещения, реализуемых «Гринатом простые решения» в региональных органах власти, вузах, госкомпаниях. К примеру, в Челябинской области уже 90% АРМ госслужащих переведены на российскую операционную систему Astra Linux.

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«Гринатом простые решения» обладает существенным опытом в сфере миграции ИТ-систем на отечественное программное обеспечение. Мы успешно переводим атомную отрасль на использование российских разработок. «Атом.порт» подходит для управления масштабной разнородной ИТ-инфраструктурой территориально распределенных компаний в ситуациях, когда нет возможности привлекать большое количество квалифицированных ИТ-специалистов для миграции АРМ на отечественное ПО. Система также позволяет производить перевод АРМ максимально оперативно и незаметно для операционной деятельности», – сказала Светлана Борматова, генеральный директор «Гринатом простые решения».

В 2022 г. запланировано внесение продукта в реестр отечественного ПО.

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