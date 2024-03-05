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ГК Softline и «Росатом» объявляют о начале партнерства

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, и АО «Гринатом Простые Решения» (подразделение «Гринатома», ИТ-интегратора Госкорпорации «Росатом») подписали партнерское соглашение в области комплексного импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Сотрудничество позволит партнерам ГК Softline и их заказчикам использовать разработанные «Гринатомом» систему автоматизированной миграции на отечественное программное обеспечение (ПО) «Атом.Порт», платформу программной роботизации «Атом.РИТА», экономя за счет этого ресурсы и трудозатраты при импортозамещении зарубежных решений и сервисов.

В рамках сотрудничества ГК Softline будет оказывать услуги по продаже продуктов, консалтингу, внедрению и сопровождению решений вендора. Компании объединят усилия и экспертизу в решении проектных задач заказчиков. Сотрудничество предполагает наделение ГК Softline полномочиями комплексного интегратора. Помимо поставки лицензий, компания взяла на себя задачи коммуникации, внедрения и сопровождения.

Ожидается, что ГК Softline сосредоточится на поставках решения для партнерской сети в России, предоставлении услуг технической поддержки, обучения, ИТ-консалтинга. Партнеры компании смогут расширить портфель импортонезависимого ПО, повысить объемы продаж, предложить своим заказчикам сервисы в области внедрения и сопровождения решения с гибкими ценами в зависимости от проекта.

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«Мы нацелены на активное продвижение данных ИТ-продуктов и хотим стать одним из ключевых партнеров АО “Гринатом Простые Решения”. Технические специалисты ГК Softline протестировали систему “Атом.Порт” и отметили ее удобство и актуальность, поэтому мы рады предложить решения нашим клиентам. Помимо продажи лицензий, ИТ-эксперты также будут оказывать сопровождающие услуги и помогать на всех этапах проекта. Мы уверены, что сотрудничество будет плодотворным для обеих сторон», — сказала Ирина Янова, руководитель направления по развитию продаж и продуктовой экспертизы ГК Softline.

«Для “Гринатом Простые Решения” партнерство служит в первую очередь инструментом расширения присутствия на рынке. Несмотря на то, что мы уже активно сотрудничаем с крупнейшими российскими компаниями, взаимодействие с ГК Softline позволит привлечь еще больше новых заказчиков, дав им надёжные решения от Росатома», — сказала Светлана Борматова, генеральный директор АО «Гринатом Простые Решения».

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