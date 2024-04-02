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«Россети» внедрят ИТ-разработку «Росатома» для импортозамещения операционных систем

«Россети» подписало партнерское соглашение c ИТ-интегратором госкорпорации «Росатом» – «Гринатом Простые Решения». Документ обеспечит возможность для «Россети» в оптимальные сроки перейти на российские операционные системы. Для этого планируется использовать инструмент «Гринатом Простые Решения» по автоматизированной миграции – «Атом.Порт».

«Переход на российское программное обеспечение формирует основу для технологического суверенитета электросетевого комплекса», – отметил заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Россети» Константин Кравченко.

«Партнерское соглашение с «Россети» – важнейший шаг на пути к расширению присутствия на рынке уже зарекомендовавшего себя ИТ-продукта «Атом.Порт». Он позволяет ответственно подойти не только к процессу миграции рабочих мест на отечественное программное обеспечение, но и в дальнейшем управлять ИТ-инфраструктурой», – сказала генеральный директор «Гринатом Простые Решения» Светлана Борматова.

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«Атом.Порт» представляет возможности сбора данных об оборудовании в сети и установленном ПО на рабочих местах, формирования множества гибких отчетов, быстрого автоматизированного перехода с одной ОС на другую при минимальном участии технического персонала, удаленного управления смешанной ИТ-инфраструктурой.

Система также позволяет оптимизировать затраты на миграцию (за счет автоматизации процесса), осуществлять переход на отечественные решения с последующим управлением конфигурациями компьютеров. Решение подходит для крупных коммерческих предприятий и государственных организаций, которые меняют Windows на отечественные ОС.

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