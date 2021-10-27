«Ред софт» продолжит развивать информационно-аналитическую систему Ространснадзора

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзора) и «Ред софт» заключили государственный контракт по развитию информационной системы Госавтодорнадзора – составной части Единой информационно-аналитической системы Ространснадзора (ЕАИС).

«Ред софт» начала разработку ИС Госавтодорнадзора в 2017 г. Использование информационной системы позволяет ведомству в автоматизированном режиме вести контрольно-надзорную деятельность и оказывать государственные услуги. «Ред софт» не только технически поддерживает ИС Госавтодорнадзора, но и ежегодно разрабатывает необходимые для цифровизации Ространснадзора модули и компоненты.

Так, в 2021 г. в личном кабинете проверяемого лица появилась возможность выдавать свидетельства на право управления локомотивом, а также внедрены механизмы самоконтроля для поднадзорных субъектов.

На портале «Госуслуги» среди прочего стало доступно получение выписки из реестра лицензий в электронном виде и полностью автоматизирован процесс приема и учета уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности.

Теперь перед Ространснадзором и компанией «Ред софт» стоит задача снизить количество происшествий и нарушений на транспорте. Для этого необходимо завершить работы по внедрению и применению дистанционных и автоматизированных средств контроля, улучшить существующие и создать новые сервисы взаимодействия с гражданами и субъектами контроля.