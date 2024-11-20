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Ространснадзор и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» будут развивать отечественные технологии мониторинга гражданской беспилотной авиации, речных и морских судов

Использование платформы мониторинга на основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» позволит подтверждать маршруты гражданских авиабеспилотников, речных и морских судов. Соглашение о тестировании такого механизма подписали руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Басаргин и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Сегодня к сервису мониторинга на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» в режиме реального времени подключено более 350 тыс. транспортных средств, включая общественный транспорт и автомобили, перевозящие опасные грузы. Данные о параметрах движения таких категорий перевозок в рамках единых федеральных правил передаются в Ространснадзор. При этом АО «ГЛОНАСС» ретранслирует информацию в более чем 1000 муниципальных, региональных информационных систем и баз данных перевозчиков, в том числе дополняет достоверными данными популярные онлайн-сервисы – региональные мобильные приложения, «Яндекс.Карты» и 2ГИС. Такое решение повышает удобство и комфорт миллионов пассажиров, которые могут планировать свой маршрут и видеть время прибытия общественного транспорта на каждую остановку. В рамках соглашения возможности «ЭРА-ГЛОНАСС» будут масштабированы на мониторинг гражданской беспилотной авиации, речных и морских судов.

Ространснадзор совместно с АО «ГЛОНАСС» провели ряд экспериментов и протестировали возможность передачи в онлайн-режиме данных от подключенных к «ЭРА-ГЛОНАСС» авиабеспилотников, речных и морских судов в комплексную информационно-аналитическую систему контроля транспортных средств (КИАСК-ТС-РВ). Следующим этапом развития навигационно-связных технологий станут совместные пилотные проекты.

«Расширение использования возможности навигационных данных в контрольной (надзорной) деятельности способствует совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности в части дистанционного контроля и позволяет снизить взаимодействие с контролируемыми лицами без снижения безопасности на транспорте», - отметил Виктор Басаргин.

Алексей Райкевич добавил, что платформа мониторинга на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» в качестве доверенной среды для федеральных и региональных органов власти позволит подтверждать заявленные маршруты авиабеспилотников и открыть небо для массового внедрения гражданской беспилотной авиации. Механизм использования госинформсистемы для мониторинга маршрутов в неконтролируемом воздушном пространстве успешно протестирован в малой авиации.

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«К нашей платформе в постоянном режиме подключено 280 самолетов, выполняющих сельхозобработку земель в южных регионах страны. Юридически значимые данные от «ЭРА-ГЛОНАСС» сохраняют возможность продолжать полеты. Использование такого же решения для гражданской беспилотной авиации сейчас тестируется в Сахалинской области. Совместная работа с Ространснадзором позволит развивать навигационно-связные технологии для ускорения применения авиабеспилотников. Подтвержденная на практике при работе с общественным транспортом и перевозками опасных грузов технология мониторинга позволяет решать задачи по развитию и других отраслей. В частности, 1 января 2025 г. к «ЭРА-ГЛОНАСС» будет подключена лесная техника», - сказал Алексей Райкевич.

На основе отработанного сервиса АО «ГЛОНАСС» с Минтрансом России запускают Федеральную навигационно-информационную систему – государственную цифровую платформу мониторинга транспорта. В перспективе она обеспечит трекинг любых видов транспорта, включая авиабеспилотники, речные и морские суда, что повысит безопасность и эффективность работы логистики.

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