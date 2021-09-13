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МТС предоставила связь для системы видеонаблюдения и торговых точек в аэропорту «Гагарин»

Компания МТС обеспечила здание терминала аэропорта «Гагарин» фиксированным доступом в интернет на скорости до 300 Мбит/сек с перспективой расширения канала до 1 Гбит/сек. Сеть МТС используется для обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников аэропорта, а также для быстрой работы торговых точек на территории аэровокзала.

С помощью фиксированного интернета МТС система видеонаблюдения «Гагарина» позволяет полностью удаленно контролировать территорию аэровокзала и предотвращать возникновение ситуаций, угрожающих безопасности пассажиров и персонала аэропорта. На сети МТС также работают платежные терминалы в магазинах и кафе, расположенных на первом и втором этажах здания. Кроме того, весь персонал, обеспечивающий бесперебойную работу всех служб аэропорта «Гагарин», использует фиксированную сеть МТС для выполнения всех повседневных рабочих задач, что напрямую влияет на качество и скорость обслуживания людей в аэропорту.

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