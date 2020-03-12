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Спецпроекты

Amadeus представила тренды цифровизации турбизнеса

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Генеральный директор Amadeus в России Леонид Мармер принял участие в работе Первого Всероссийского Конгресса общественных объединений туризма, гостеприимства и спорта «Туризм. Нацпроекты 2020», который прошел в Общественной палате РФ 11-12 марта. Задача конгресса состоит в выработке общественными организациями страны инструментов реализации национальных проектов и стратегических задач развития туризма, гостеприимства и спорта, поставленных Президентом Российской Федерации.

В сессии «Образование в туризме, гостеприимстве и спорте. Молодежный и студенческий туризм», организованной при поддержке РАНХиГС, Леонид Мармер рассказал о цифровой трансформации туристической отрасли. Он обозначил ключевые digital-тренды, которые повлияют на туристический бизнес и поведение путешественников в ближайшее время. В частности, большой интерес вызвали набирающие популярность технологии искусственного интеллекта, голосовые сервисы и виртуальная реальность, которые актуальны как с точки зрения организации бизнес-процессов, так и с точки зрения потребительского выбора.

Одной из ключевых тем конгресса стала значимость непрерывного образования для реализации стратегических задач развития отрасли. «Изменчивость потребительского спроса и постоянное развитие технологий в туристической отрасли во многом определяют приоритеты работы Amadeus сегодня и мотивируют нас инвестировать в подготовку молодых специалистов. Именно им предстоит работать в новых условиях индустрии в ближайшие 5-10 лет, и качественное образование и практические навыки позволят будущему поколению профессионалов туризма добиться успеха», – отметил Леонид Мармер, глава региона Восточной Европы и генеральный директор Amadeus в России.

Компания уделяет особое внимание подготовке молодых кадров и повышению квалификации сотрудников индустрии туризма и транспорта, в том числе сотрудничая с российскими высшими учебными заведениями. Так, в октябре 2019 г. Amadeus заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с Институтом финансов и устойчивого развития РАНХиГС, в рамках которого стороны планируют совместно реализовать проекты в области научно-исследовательской работы и совершенствовать существующие образовательные программы.

Белякова Мария, директор НОЦ «Факультет менеджмента спортивной и туристской индустрии» ИФУР РАНХиГС при Президенте РФ, сказала: «Amadeus вносит значительный вклад в процесс обучения будущих специалистов, а сотрудники компании на базе ведущих вузов обучают студентов профильных факультетов применять цифровые технологии, профессионально владеть навыками маркетинга, эффективно выстраивать диалог с клиентом. Организация учебных классов Amadeus Certified Training Center дает студентам возможность получить практический опыт работы с системой бронирования GDS».

Организаторы Конгресса — Комитет по развитию физической культуры и спорта Общественной палаты РФ, Союз Туризма и Гостеприимства, «ОПОРА РОССИИ», комитет гостиничного бизнеса «Деловая Россия» и РАНХиГС.

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