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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199507
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Мармер Леонид

СОБЫТИЯ


13.08.2026 Российская ИИ-платформа Wegosty привлекла 23 млн рублей от группы стратегических инвесторов на платформе SberUnity 1
12.03.2020 Amadeus представила тренды цифровизации турбизнеса 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Мармер Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 104 1
iiko - айко 63 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4954 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22682 2
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 73 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26293 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3193 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53977 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 889 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1212 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 279 1
Степанов Евгений 40 1
Белякова Мария 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166400 2
Европа Восточная 3139 1
Образование в России 2895 1
Национальный проект 393 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6769 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7547 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18177 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33794 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 605 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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