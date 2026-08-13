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Мармер Леонид
СОБЫТИЯ
|13.08.2026
|Российская ИИ-платформа Wegosty привлекла 23 млн рублей от группы стратегических инвесторов на платформе SberUnity 1
|12.03.2020
|Amadeus представила тренды цифровизации турбизнеса 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Мармер Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
|Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 104 1
|iiko - айко 63 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4954 1
|ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
|Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
|Степанов Евгений 40 1
|Белякова Мария 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166400 2
|Европа Восточная 3139 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.