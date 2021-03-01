Amadeus и Microsoft займутся развитием инноваций в индустрии путешествий

Amadeus и Microsoft объявили о планах по совместному развитию инноваций в индустрии путешествий. Amadeus и Microsoft будут целенаправленно вести совместную работу в трех областях.

Усиление кросс-сотрудничества в рамках всей индустрии туризма и транспорта для создания новых гиперперсонализированных услуг и отраслевых предложений с учетом уникальных потребностей туристической экосистемы.

Сосредоточение на совместных инновациях и разработке продуктов, объединяющих в себе опыт и гибкие возможности разработки. Задача - придумать, спроектировать и предоставлять рынку передовые ИТ-решения для путешествий, предлагая еще более актуальный и совершенный потребительский опыт. Кроме того, партнеры будут придерживаться скоординированных стратегий выхода на рынок, используя наработанные возможности брендов Amadeus и Microsoft.

Ускорение перехода технической платформы Amadeus на публичное облако, с применением основ технологии Microsoft Azure для получения еще большей гибкости и отказоустойчивости. Это, в свою очередь, позволит развернуть платформу во многих регионах присутствия Azure для оптимизации процессов по всему миру. Microsoft станет предпочтительным поставщиком облачных сервисов для Amadeus.

Взаимодействие команд Microsoft и Amadeus позволит ускорить поставку новых облачных решений, что будет способствовать развитию «бесшовных» путешествий, например, в бизнесе авиакомпаний и отелей. Обе компании будут использовать весь спектр преимуществ Azure и решений Microsoft (Microsoft Teams, Microsoft 365, Dynamics 365 и Microsoft Power Platform) для создания более продвинутого и комплексного потребительского опыта, а также разработки клиентских решений, адаптированных к специфическим запросам туристической отрасли. Первоначальные усилия, как ожидается, будут сосредоточены на создании более интегрированных деловых поездок и обеспечении тесного сотрудничества между туристическими властями и органами здравоохранения.

«Достижения в области цифровых технологий очень быстро переформатируют каждый аспект нашей работы и жизни, в том числе и то, как мы путешествуем", - сообщил Сатья Наделла (Satya Nadella), CEO, Microsoft. "Вместе с Amadeus мы сможем применить всю мощь Azure и его возможности искусственного интеллекта (AI), чтобы создать новый опыт беспрепятственных путешествий по всему миру и переосмыслить будущее туристической и транспортной индустрии».

«Сила Amadeus – в наших сотрудниках и нашей истории расширения границ туристических технологий. Своим клиентам мы предоставляем только лучшие и все более инновационные способы достижения их целей. Наш многолетний опыт работы с облачными технологиями позволяет нам быть уверенными, что это правильная системная архитектура для выполнения наших обязательств, и что Microsoft является правильным партнером, который поможет нам сообща достичь наших целей. Это включает в себя возможность исследований, проектирования и разработки новых решений, которые в полной мере используют преимущества облачных технологий», - подчеркнул Луис Марото (Luis Maroto), President & CEO of Amadeus.

В партнерстве с Microsoft компания Amadeus сможет ускорить свой путь к публичному облаку. "Переход на облако уже давно является частью стратегии Amadeus: мы стали первой компанией в индустрии путешествий, которая полностью функционирует на открытых системах после отключения мейнфреймов в нашем дата-центре в 2017 году", - отметил Кристоф Буске (Christophe Bousquet), CTO, Amadeus.

«Технологии публичного облака сегодня достигли такой ступени развития, что могут обеспечивать более высокий уровень сервиса, чем это было возможно ранее в нашей частной инфраструктуре», - продолжил Денис Лакруа (Denis Lacroix), SVP, Cloud Transformation Program, Amadeus.

С переходом на публичное облако Amadeus достигнет большей гибкости в увеличении/уменьшении своей операционной мощности или в ее адаптации к потребностям конкретного рынка и условиям спроса. Дополнительно компания Amadeus рассчитывает улучшить уровень отказоустойчивости своих решений и услуг для клиентов, а также сделать шаг вперед в поставке новых технологий, одновременно повышая безопасность систем и данных.