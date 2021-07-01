SITA запускает обновленный портфель услуг, отвечающий актуальным запросам авиаотрасли

Документ «Your Runway to Success», опубликованный компанией SITA, определяет пять областей, критически важных для восстановления авиатранспортной отрасли в ближайшие 18 месяцев, и представляет новые технологии, направленные на решение проблем, с которыми столкнулась авиаиндустрия после начала пандемии COVID-19.

За последние 12 месяцев COVID-19 резко повлиял на авиационную отрасль в финансовом и операционном плане. По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), чистый убыток авиарынка в 2021 году составит 47,7 млрд долларов. По данным IATA, сейчас, несмотря на падение объемов перевозок до 30% от допандемийного уровня, продолжительность обработки данных пассажиров и среднее время ожидания в час пик удвоилось по сравнению с докризисными показателями и достигло трех часов.

Отчет SITA Air Transport IT Insights за 2020 год фиксирует, что падение доходов, рост пассажиропотока и новые санитарно-гигиенические требования побудили руководителей авиакомпаний и аэропортов переориентировать свои приоритеты в расходах на ИТ в пользу решения актуальных проблем. Считывая этот запрос, SITA быстро изменила свой портфель, запустив новые продукты и решения для удовлетворения растущих требований авиатранспортной отрасли к обеспечению безопасного и бесперебойного обслуживания пассажиров, а также к увеличению гибкости, устойчивости и рентабельности.

Дэвид Лаворель (David Lavorel), генеральный директор SITA AT AIRPORTS AND BORDERS, отметил: «Как для ключевого игрока рынка, обслуживающего более 18 000 самолетов, и партнера более 1000 аэропортов и более 60 правительств по всему миру для нас было важно предоставить решения, соответствующие приоритетам авиаотрасли и обеспечивающие максимальную доходность инвестиций и контроль над волатильностью».

В ответ на меняющиеся потребности отрасли после начала пандемии COVID-19 в новом документе под названием «Your Runway to Success» SITA выделила пять приоритетных областей для инвестиций в ИТ, предложив несколько инновационных решений.

Решения, рекомендованные SITA, охватывают целый спектр задач, начиная с удовлетворения новых санитарно-гигиенических требований посредством диджитализации и заканчивая автоматизацией путешествия при помощи бесконтактных и мобильных технологий. Решения SITA также ориентированы на повышение эффективности в то время, когда рентабельность имеет основополагающее значение для восстановления отрасли.

Себастьен Фабр (Sébastien Fabre), генеральный директор SITA FOR AIRCRAFT, сказал: «Инвестиции в правильные технологии принесут нашей отрасли краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную выгоду. Сегодня цифровизация – это необходимость, которая позволяет авиакомпаниям гибко реагировать на изменяющиеся потребности, обеспечивает высокую операционную и экономическую эффективность и долгосрочную устойчивость».

Пять ключевых областей, в которых технологии будут иметь решающее значение.

Цифровизация в условиях новых санитарно-гигиенических требований. Избегание длительного ожидания и очередей в аэропорту по мере восстановления пассажиропотока будет одним из ключевых показателей успеха в управлении медицинской документацией. В ответ на этот запрос SITA автоматизировала процесс от подачи документов до их верификации, что позволит повысить эффективность проверки сертификатов.

Автоматизация пассажирских перевозок с помощью мобильных и биометрических решений. SITA выступает за бесконтактное передвижение по аэропорту, основанное на мобильных и биометрических технологиях. Это позволит восстановить доверие пассажиров, дать им контроль над ситуацией и обеспечить безопасность до, во время и после перелета.

Обеспечение бесконтактного и мобильного опыта пребывания на борту с помощью специальных средств связи и цифровых приложений нового поколения. Отчет SITA Passenger IT Insights 2020 показывает, что более двух третей всех пассажиров предпочитают использовать свои мобильные устройства на борту, чтобы оставаться на связи и получать доступ к развлечениям. Бесконтактные мобильные путешествия быстро становятся новым отраслевым стандартом, поэтому SITA рекомендует обеспечить быстрое и бесперебойное соединение на борту самолета, чтобы соответствовать этой набирающей обороты тенденции.

Повышение эффективности сотрудничества и рентабельности аэропортов. Учитывая критическую потребность в сокращении затрат и большей гибкости предполетных процедур по мере колебания спроса, SITA предлагает свои облачные технологии и системы, помогающие управлять операциями и оптимизировать сотрудничество между различными заинтересованными сторонами.

Повышение рентабельности и устойчивости эксплуатации воздушных судов. По данным SITA, COVID-19 ускорил цифровую трансформацию авиаотрасли. Технологии SITA делают перелеты более безопасными, экономичными и экологичными.