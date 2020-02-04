SITA вместе с ключевыми партнерами авиаиндустрии сформируют MRO Blockchain Alliance

SITA и ключевые партнеры авиабизнеса объявили сегодня о запуске MRO Blockchain Alliance – масштабного исследования по использованию технологий блокчейна для отслеживания авиамаршрутов и полетных записей на борту самолетов.

В новый альянс вошли ведущие организации, которые обеспечивают техническое обслуживание воздушных судов на всех уровнях: от производства деталей и ремонта до организации логистики и смарт-контрактов; а также компании, обеспечивающие текущий и капитальный ремонт (MRO). В настоящее время членами альянса, кроме SITA, являются компании Bolloré Logistics, Cathay Pacific, FLYdocs, HAECO Group, Ramco Systems и Willis Lease Finance Corporation при поддержке Clyde & Co. Впервые альянс был представлен в 2019 г. на мероприятии организации HAECO Group. Тогда была озвучена задача: объединить заинтересованные стороны и разработать глобальные стандарты применения технологий блокчейна для отслеживания состояния деталей самолетов.

В ближайшие месяцы альянс запустит проект, который позволит накапливать опыт и фиксировать возможности использования блокчейна для отслеживания транзакций, движения самолетов и технического обслуживания запчастей. Подобное исследование охватит широкий спектр компаний, работающих в авиабизнесе. В их число войдут авиакомпании, арендодатели, производители оригинального оборудования (OEM) и двигателей, а также логистические компании и поставщики услуг по ремонту.

Отслеживаемая информация будет иметь ключевое значение для управления сложной логистической цепочкой добавленной стоимости. Она поможет охватить сразу несколько заинтересованных сторон в течение срока службы каждой отдельной детали. В настоящее время глобальной базы данных подобного типа не существует, обмен данными происходит в неполном объеме, а определенные процессы оцифрованы лишь частично. Использование блокчейна упростит и ускорит процесс отслеживания истории происхождения деталей воздушного судна, а также обеспечит безопасный обмен информацией между заинтересованными представителями авиабизнеса.

По оценкам международной компании в сфере консалтинга и аудита PwC, применение блокчейн-технологий позволит увеличить доходы аэрокосмической отрасли на 4%, то есть на $40 млрд, в то же время сократив расходы на MRO в мире примерно на 5%, а именно на $3,5 млрд США.

Экономия будет обеспечена за счет безопасного хранения документов, конфиденциальности и защиты данных, прозрачности информации о времени ремонта и инвентаризации, а также благодаря автоматизации рабочих процессов и более эффективному ведению бортового журнала.

Альянс будет использовать блокчейн-технологии для записи и отслеживания двух отдельных потоков информации: цифровых цепей поставок запчастей и технического паспорта для каждого воздушного судна. Цифровая цепь позволяет определить статус судна в реальном времени, проследить этапы поставок сборочных единиц, а также ознакомиться с историей запчастей самолета с течением времени. Технический паспорт можно сравнить с документом, удостоверяющим личность человека. Он обеспечивает точную идентификацию деталей самолета и содержит такие важные данные, как сертификат летной годности, необходимый для подтверждения права собственности.

Роль компании SITA – одного из ведущих поставщиков ИТ-технологий для авиационной индустрии – заключается в управлении альянсом на самом высоком уровне и поддержке рабочих групп. Кроме того, компания будет поставлять необходимые технологические компоненты в сфере блокчейна, соответствующие стандартам SPEC2000 и SPEC42, а также обеспечивать надлежащее согласование и проверки со стороны органов авиационного надзора и международной стандартизации.

Маттис Серфонтейн (Matthys Serfontein), президент Air Travel Solutions, компания SITA, сказал: «Эта инициатива является частью масштабного исследовательского проекта компании SITA, направленного на внедрение блокчейна. Подобная технология, как мы полагаем, позволяет оптимизировать процесс обмена данными и регистрации информации в авиатранспортной отрасли. В авиаиндустрии, где все процессы взаимосвязаны, очень важно, чтобы у заинтересованных сторон была одна общая база данных, обеспечивающая единый достоверный источник информации без риска потерять над ней контроль. Наличие такой базы имеет основополагающее значение для повышения эффективности и качества пассажирских авиаперевозок. Это особенно актуально для сектора MRO».

Каждый год сектор обслуживания воздушных судов обрабатывает 25 млрд деталей для самолетов, при этом создавая 3 млрд новых. Существует 20 тыс. поставщиков, обслуживающих 144 тыс. авиарейсов каждый день для общего отраслевого рынка, что составляет около $100 млрд в год.

В течение следующих нескольких месяцев альянс будет разрабатывать план, который позволит доказать эффективность концепции применения блокчейн-технологий во II квартале 2020 г. Альянс MRO Blockchain является ключевым элементом Глобального альянса Blockchain SITA. Это глобальный форум, посвященный разработке ключевых приложений на основе блокчейна для применения в авиатранспортной отрасли, включая MRO, идентификацию пассажиров и данные о рейсах.