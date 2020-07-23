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Спецпроекты

NEC и SITA внедрят цифровую самоидентификацию в аэропортах

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

NEC и SITA сообщили о глобальном партнерстве для разработки эффективных и доступных решений, позволяющих увеличить пропускную способность аэропортов и гарантировать безопасность путешествий при помощи платформ NEC I: Delight и SITA Smart Path, а также биометрической системы идентификации пассажиров SITA Flex.

Идея сотрудничества возникала по мере того, как аэропорты и авиакомпании стали нуждаться в бесконтактном обслуживании и автоматизированной обработке данных о пассажирах, чтобы отвечать новым санитарным требованиям, а также рекомендациям Международного совета аэропортов и Международной ассоциации воздушного транспорта в связи с глобальной пандемией COVID-19.

Партнерство SITA и NEC позволит в полном объеме применять инновационные технологии для обработки информации о путешественниках благодаря сочетанию биометрических и мобильных решений. В наиболее заполненных точках аэропорта будет срабатывать распознавание пассажиров, что упростит такие процедуры, как самостоятельная сдача багажа и посадка на борт воздушного судна. В результате пассажиры смогут подтверждать свою личность с мобильного устройства на каждом этапе поездки с помощью сканирования лица и использовать биометрические данные для регистрации на рейс, произведения оплаты, сдачи багажа, а также прохождения досмотра и паспортного контроля.

Компании планируют разработать передовой способ, комбинируя технологии для платформ общего пользования и решения искусственного интеллекта (ИИ). Благодаря инновационным технологиям идентификации туристов и применению искусственного интеллекта, включая наиболее точный алгоритм распознавания лиц, платформа NEC I:Delight позволяет пассажирам пройти самоидентификацию даже в движении. К мобильным и биометрическим технологиям NEC можно подключить разработки SITA Smart Path и SITA Flex и предоставить туристам возможность пользоваться данными услугами через приложения авиакомпаний, упрощая начальный этап путешествия.

Масакадзу Ямашина (Masakazu Yamashina), исполнительный вице-президент корпорации NEC, сказал: «NEC рада сотрудничать с компанией SITA, ведь такая коллаборация продемонстрирует потенциал платформы «NEC I: Delight», использующей уникальные решения для прохождения цифровой идентификации благодаря биометрическим технологиям. Это позволит предоставить широкий спектр услуг клиентам и сформировать единый подход к работе».

Раффи Бероухим (Raffie Beroukhim), Chief Experience Officer, корпорация NEC в США, глава глобального авиационного центра передового опыта NEC, отметил: «Мы с нетерпением ждем кооперацию с компанией SITA, чтобы внедрять в работу воздушных гаваней по всему миру передовые платформы, тем самым способствуя переходу на цифровое обслуживание авиационной отрасли и делая путешествия более безопасными и приятными».

Барбара Далибар (Barbara Dalibard), генеральный директор SITA, отметила: «У SITA появился еще один сильный партнер, и вместе мы сможем предложить клиентам авиакомпаний и аэропортам более автоматизированный и удобный сервис. Нам известно, как высоко туристы ценят преимущества самообслуживания. Используя присутствие SITA в более чем 460 аэропортах по всему миру и технологию распознавания лиц NEC, удостоенную наград, мы подарим клиентам уникальный и безопасный опыт путешествий. Это особенно актуально сегодня, когда повышенное внимание уделяется здоровью пассажиров».



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