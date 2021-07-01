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Новым гендиректором компании Konnect, Россия назначен Дмитрий Броннер

В должность руководителя Konnect, Россия (ООО «Евтелсат Нетворкс»), компании, предоставляющей услуги спутникового интернета в России, вступил Дмитрий Броннер. До настоящего момента функции генерального директора временно исполнял Николай Орлов, действующий региональный вице-президент Eutelsat S.A., главный исполнительный директор Eutelsat International Ltd и генеральный директор ООО «Евтелсат Рус».

Дмитрий Броннер имеет обширный управленческий опыт: с 2003 по 2011 гг. работал в Nokia, занимал руководящие позиции в России, Беларуси, Украине. Затем работал в компании NAGRA, отвечая за бизнес в России, странах СНГ и Балтики. Броннер окончил Московский технический университет связи и информатики, имеет ученую степень кандидата наук.

Konnect, Россия предоставляет услуги спутникового интернета в Ка-диапазоне для частного пользования, малого, среднего и крупного бизнеса, а также госструктур на базе двух российских спутников с высокой пропускной способностью «Экспресс-АМУ1» (Eutelsat 36C) и «Ямал-601». Космические аппараты введены в эксплуатацию в 2016 и 2019 гг. соответственно. В зону покрытия Konnect, Россия входят семь федеральных округов со стандартными скоростями до 40-100 Мбит/с.

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