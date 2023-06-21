Разработка «Ростеха» для дальнего радиомониторинга способна игнорировать РЭБ противника

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представляет экспортную версию обновленного автоматизированного комплекса дальнего радиотехнического мониторинга. Он может обнаруживать источники радиоизлучения объектов неприятеля за пределами радиогоризонта, в том числе при работе средств радиоэлектронной борьбы противника. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Комплекс ЧВА-001-04РП-Э разработан инженерами НИИ «Вектор» (входит в «Росэлектронику»). Он может размещаться как стационарно, так и на подвижных носителях – кораблях, колесной и гусеничной технике – за счет низкой максимально потребляемой мощности, которая составляет не более 1000 Вт.

«Возможности комплекса позволяют обнаруживать и анализировать сигналы со сложной частотно-временной структурой, пеленговать источники радиоизлучения и заносить их на электронную карту. Применение современной компонентной базы и передовых решений в области обработки сигнала позволило увеличить дальность обнаружения источников радиоизлучения. А универсальная конструкция позволяет использовать комплекс на стационарных и мобильных носителях», – сказал генеральный директор НИИ «Вектор» Сергей Скорых.

Разработка « Ростеха » для дальнего радиомониторинга способна игнорировать РЭБ противника

Оборудование может работать в частотах от 300 МГц до 18 ГГц с полосой одновременного обзора в 500 МГц. Подвижная антенна позволяет вести наблюдение в секторе 360 градусов.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также «Национальный центр информатизации» (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.