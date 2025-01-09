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«Ростелеком» организовал доступ в интернет для Кизлярского коньячного завода

«Ростелеком» модернизировал сетевую инфраструктуру и подключил современный интернет Кизлярскому коньячному заводу (ККЗ). C этой целью технические специалисты национального провайдера построили километровую оптоволоконную линию связи. Проект стал очередным шагом в цифровой трансформации, которую ведет завод. В ближайших совместных планах «Ростелекома» и ККЗ — модернизация автоматической системы управления технологическими процессами на предприятии.

Евгений Дружинин, генеральный директор Кизлярского коньячного завода, сказал: «Масштабный план модернизации завода предполагает как обновление производственных площадей, так и оцифровку многих технологических процессов. Уже организован качественный доступ в интернет, который необходим ККЗ для надежной связи и обмена информацией с партнерами и потребителями. Cовременные технологи позволяют организовать распределенные корпоративные сети с возможностью дистанционного доступа к ним, а также пользоваться защищенными ресурсами, в том числе базами данных и системой безопасности».

Кизлярский коньячный завод — старейшее предприятие в отрасли на территории России, основанное в 1885 г. ККЗ имеет полный технологический цикл производства.

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Наряду с предоставлением цифрового доступа к сети эксперты «Ростелекома» уже провели анализ существующих на заводе технологических процессов и предложили концепцию их модернизации.

Руслан Ярахмедов, директор Дагестанского филиала «Ростелекома», сказал: «Наши специалисты на основе систематизации и анализа проведенных на заводе проектно-изыскательских работ сформировали концепцию будущей системы диспетчеризации и мониторинга АСУ ТП аппаратного цеха, а также оценили технические и функциональные возможности для реализации проекта. После согласования с заказчиком уже проведена модернизация сетей передачи данных. Следующим этапом в 2025 г. будет поставка оборудования и пуско-наладочные работы. И в завершении проекта специалисты “Ростелекома” проведут консультации и обучение сотрудников завода».

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