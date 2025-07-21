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На пляжах в Дагестане ускорили мобильный интернет

На трех пляжах республики выросла скорость мобильного интернета. Во всех местах отдыха «МегаФон» модернизировал телеком-оборудование. Теперь клиенты оператора загружают контент на скорости, в среднем достигающей 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Местные жители и гости Дагестана активно устремились не только к культурным объектам региона, но и к воде. Big data «МегаФона» показывает прирост туристов на 5,5% на берегах Каспийского моря. Среди них больше всего жителей Москвы, Ставрополья, Санкт-Петербурга и Ростовской области. Улучшения телеком-инфраструктуры коснулись турбазы «Прибой» в поселке Приморском, санатория «Каспий» в Карабудахкентском районе, а также муниципального пляжа в Каякентском районе Гоксув.

По данным «МегаФона», на отдыхе абоненты активно пользуются мобильным интернетом. Так, больше всего трафика на пляжах тратят на просмотр видеоконтента. В первую очередь, это связано с семейным просмотром мультфильмов и сериалов — киноплатформы составляют более 50% от общего объема. Также отдыхающие часто слушают музыку. Это второй по популярности вид контента.

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Цифровизация

«В местах отдыха стабильная связь и мобильный интернет не только создают комфорт, но и обеспечивают безопасность. Абоненты всегда могут связаться с экстренными службами или получить в интернете необходимую информацию. Современное оборудование позволяет оставаться на связи даже при пиковых нагрузках и массовых скоплениях людей на побережье», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

В перечне Роспотребнадзора находится три водных объекта в Дагестане. Все они получили положительное санитарно-эпидемиологическое заключение и разрешены для купания. «МегаФон» провел работы на каждом из перечисленных в этом списке водоеме.

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