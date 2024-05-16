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Аналитика «МегаФона»: у жителей Дагестана вырос интерес к творчеству Сулеймана Стальского

18 мая в Дагестане отметят 155-летие со дня рождения «Гомера XX века». Именно так в Союзе писателей СССР называли народного поэта Сулеймана Стальского. Специалисты «МегаФона» отметили, что накануне дня рождения автора интерес к его творчеству вырос в 35 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сулейман Стальский родился в высокогорном селе на юге Дагестана. Сейчас этот район назван именем поэта. Наследие автора насчитывает более трех тысяч стихотворений, поэм и песен, а о самом поэте сняты десятки художественных и документальных фильмов. Специалисты МегаФона, на основе обезличенных данных абонентов, проанализировали посещаемость страниц стихотворца на литературных порталах и сайтах с его биографией, и обнаружили всплеск интереса к основоположнику лезгинской поэзии

Чтобы стихи юбиляра, среди которых известные «Не торопясь сквозь зной» и «Кавказ», стали еще ближе к современному читателю, связисты Мегафона обновили телеком-оборудование в Сулейман-Стальском районе Дагестана, что позволило увеличить скорость мобильного интернета до 75 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы за минуту скачать всю антологию творчества поэта на смартфон.

«Для повышения качества мобильных услуг наши технические специалисты задействовали на сети слой LTE-1800. Этот диапазон частот оптимален для наращивания скорости мобильного интернета и обеспечивает хорошее проникновение сигнала в помещения. Изменения уже почувствовали более 18 тысяч жителей в селах Герейхановском, Касумкенте, а также на родине Сулеймана Стальского — Ашага-Стал», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Кроме того, аналитики оператора обнаружили, что в топ-10 самых популярных сервисов у жителей района входят книжные платформы. На такие приложения здесь расходуют около 10% от общего трафика.

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«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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