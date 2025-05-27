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«МегаФон» разогнал мобильный интернет в Бабаюртовском районе Дагестана

Ускоренную загрузку мобильных сервисов оценили более 50 тыс. жителей в десятке населенных пунктов района. Скорость мобильного интернета у абонентов выросла на 10% и сейчас достигает 80 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Теперь еще большему количеству пользователей стала доступна сеть четвертого поколения. Специалисты расширили телеком-инфраструктуру и «прокачали» оборудование, поддерживающее частотный диапазон 1800 и 2100 МГц. Так скорость мобильного интернета выросла в селах Бабаюрт, Уцмиюрт, Хамаматюрт, Герменчик, Каратюбе, Геметюбе, Новокаре, Татаюрт, Люксембург и Львовском №1. В этих населенных пунктах обладатели SIM-карт «МегаФона» теперь быстрее скачивают «тяжелый» контент, смотрят фильмы, общаются по видео даже в часы пиковой нагрузки на сеть.

Согласно информации оператора, основанной на обезличенных сведениях об абонентах, суммарно жители Бабаюртовского района в среднем расходуют более 500 ГБ мобильного интернет-трафика на смартфонах ежемесячно. Этот показатель вырос почти на 25% относительно 2024 г. Заметно вырос трафик на видеосервисах (+39% по сравнению с 2024 г.). Прирост в 31% наблюдается в социальных сетях.

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«Общий объем передачи данных не только в районе, но и во всем регионе увеличился из-за возросшего числа пользователей в нашей сети. Расширение и модернизация инфраструктуры помогли улучшить качество услуг для абонентов при растущем потреблении трафика», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Проведенные работы позволили усовершенствовать характеристики не только мобильного интернета, но и голосовой связи. Технология с высоким качеством звонка VoLTE дает возможность выходить в Сеть, не прерывая вызов.

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