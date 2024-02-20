Мобильный интернет «МегаФона» стал быстрее в Избербаше

Абоненты «МегаФона» на побережье Каспийского моря уже почувствовали улучшения связи. Специалисты обнаружили повышенный спрос на связь в районе городского пляжа и установили дополнительное телеком-оборудование. Скорость передачи данных увеличилась на 10%, теперь ее максимальный показатель для скачивания достигает 75 Мбит/с.

Избербаш — один из крупнейших городов Дагестана. По данным администрации муниципалитета, ежегодно сюда приезжают около 40 тыс. туристов. Это не только «летняя столица» Дагестана, но и центр даргинской культуры. Здесь расположен национальный театр и образовательный центр. Они в том числе привлекают мобильно активных россиян, которым необходимо всегда находиться на связи по работе и со своими близкими. В этом году Избербаш стал одним из 17 городов республики, где инженеры «МегаФона» расширили сеть объектов инфраструктуры.

Согласно информации аналитиков оператора, всего за месяц в районе действия нового телеком-оборудования абоненты скачали около 600 ГБ информации. Для сравнения, столько же можно потратить, если каждый житель или гость курорта загрузит в соцсети по тысяче фотографий. Абоненты оператора в Избербаше в равных долях тратят мобильный трафик на социальные сети и видеохостинги. Помимо самых популярных YouTube и TikTok, часть населения перешла на «ВК Видео».

«Нагрузка на сеть в Дагестане увеличивается с каждым годом. Это связано и с естественным приростом населения, и с активным туристическим потоком. Чтобы предоставлять нашим абонентам максимально комфортные условия для общения, за последний квартал мы построили и модернизировали инфраструктурные объекты практически в каждом районе и крупном городе республики. Кроме того, связь становится доступна и в отдаленных населенных пунктах. Так, в нескольких селах Каякентского района «МегаФон» – первый и единственный оператор связи», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.