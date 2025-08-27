Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон»: пенсионеры Дагестана перешли на цифровое общение

В районах республики абоненты пенсионного возраста за год начали использовать на 15% больше мобильного трафика. Суммарно на них приходится уже более 30% интернет‑данных в селах и аулах. Об этом CNews cообщили представители «МегаФона».

Как показывает big data оператора, летом 2025 г. сельчане старшей возрастной группы в среднем прокачивают по 8 ГБ в месяц. Особенно охотно в онлайн выходят женщины: они переписываются в мессенджерах и изучают соцсети почти на 30% дольше, чем ровесники‑мужчины. Если говорить о географии, то здесь впереди по общему объему трафика села Карабудахкент, Каякент и Гуниб.

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден
бизнес

Растущая востребованность интернет‑сервисов влияет и на выбор телефонов. Кнопочные модели сейчас предпочитает лишь 31% пенсионеров, у остальных — смартфоны.

«Мы продолжаем активно развивать инфраструктуру связи в сельских территориях региона, модернизируя существующие сети и внедряя современные технологии. К концу августа работы прошли практически во всех районах республики, в туристических локациях, на побережье, а также в горных и отдаленных населенных пунктах», — отметил директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден

В России появится «черный список» сотовых телефонов

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2024

ФСБ ликвидировала сеть узлов связи украинских мошеннических колл-центров

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Veon продал свой скандальный актив властям

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: