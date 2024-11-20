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«МегаФон» разогнал мобильный интернет в Казбековском районе Дагестана

Больше 5 тыс. жителей сел Республики Дагестан получили доступ к мобильному интернету на скорости до 85 Мбит/с. «МегаФон» установил дополнительное телеком-оборудование в горной местности.

Техническая служба компании запустила новые базовые станции в селах Гостала, Хубар, Гертма. Территорию уверенного пользования скоростным интернетом расширили в жилой зоне, административных зданиях и социальных учреждениях, включая почтовые отделения и фельдшерско-акушерские пункты.

По данным оператора, в Казбековском районе живут одни из самых онлайн-активных абонентов региона. За два осенних месяца они прокачали порядка 1 ТБ данных. Такого объема хватит для прослушивания всеми абонентами около 250 тыс. композиций. Именно музыкальные сервисы стали самыми популярными у местных жителей, на них приходится 59% общего трафика.

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«За этот год мы построили и модернизировали в Казбековском районе более 50 объектов телеком-инфраструктуры. Теперь местные жители и туристы, которых с каждым годом становится всё больше, могут без задержек запускать навигатор, пользоваться образовательными и развлекательными онлайн-сервисами, делиться фото и видео на фоне уникальной природы», — отметил директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Казбековский район находится в живописных горах республики. Как показывают большие данные оператора, турпоток сюда с начала года увеличился на 7% относительно того же периода 2023 г. Приезжают чаще всего жители Чечни и Ставрополья.

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