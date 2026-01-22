Россиянам подарят смартфон на современном Android и дадут бесплатную связь. Что попросят взамен

В России стартует проект по предоставлению бесплатного смартфона на Android 16 и полностью бесплатной сотовой связи. Его развивает «Бюро цифровых проектов». Старт назначен на лето 2026 г., а до этого будет проходить закрытое тестирование. Взамен пользователю нужно будет смотреть рекламу – ему будут показывать баннеры и видеоролики.

Выгоднее, чем у Xiaomi

Компания «Бюро цифровых проектов» сообщила CNews о запуске нового проекта, участники которого смогут получить Android-смартфон абсолютно бесплатно, пользоваться им и не платить за мобильную связь. Взамен ему нужно будет смотреть рекламу, которая будет отображаться на экране этого смартфона.

Реклама будет преимущественно в виде баннеров и опциональных видеороликов, сообщили CNews представители «Бюро цифровых проектов». «Пользователь получает смартфон после прохождения стандартной идентификации: предъявляет паспорт и дает согласие на обработку персональных данных», – отмечают авторы проекта.

Со схожей концепцией отлично знакомы пользователи смартфонов Xiaomi – эти мобильники тоже постоянно демонстрируют рекламу в штатных приложениях, но при этом Xiaomi не дарит их никому и не компенсирует расходы на связь.

Взаимовыгодное сотрудничество

Как сообщили CNews представители «Бюро цифровых проектов», чтобы пользоваться смартфоном (звонить, отправлять сообщения, пользоваться приложениями), смотреть рекламу вовсе не обязательно. Но если получивший мобильник россиянин перестанет смотреть ее, то ему придется вернуть устройство.

freepik В России, где сотовая связь и смартфоны постоянно дорожают, предложение может быть действительно выгодным

«Телефон не блокируется и не превращается в "кирпич" (в случае отказа смотреть рекламу – прим. CNews). Устройство не требует подключения к государственным реестрам и не связано с военкоматами, повестками или иными административными процедурами», – сказали CNews авторы проекта.

Редакция поинтересовалась также, смогут ли участники выкупить смартфон. «Механизм выкупа устройства не предусмотрен. Участие в программе основано на рекламной модели: пользователь получает устройство и связь бесплатно, а стоимость покрывается за счет показа рекомендаций. По истечении трех лет возможна замена устройства. Если пользователь отказывается от просмотра любых рекомендаций (включая социально ориентированные), он возвращает устройство – это прописано в соглашении», – сказали CNews представители «Бюро цифровых проектов».

Когда ждать

Первая фаза проекта начнется весной 2026 г., это будет закрытое тестирование, в котором смогут принять участие 1500 человек. Для этого потребуется подать заявку на официальном сайте «Бюро цифровых проектов».

На вопрос CNews, есть ли какие-либо ограничения по регионам России, в компании ответили: «На первом этапе выдача устройств будет осуществляться в Центральном федеральном округе с последующим поэтапным расширением географии. Финальная цель – охват всей территории России. Карта покрытия будет постепенно увеличиваться».

Также в компании заявили CNews, что «формальных критериев отбора» участников тестирования нет. «Участие открыто для всех желающих. На старте мы ожидаем активности со стороны тех, кто ищет выгодные предложения», – добавили в компании.

Полноценный коммерческий запуск проекта запланирован на лето 2026 г. Более точную дату в «Бюро цифровых проектов» не раскрыли.

Слишком много тайн

Авторы проекта тщательно скрывают, какой именно смартфон будет выдаваться участникам, отмечая лишь, что это будет работать на Android 16, а это самая актуальная версия ОС на момент выхода материала.

На просьбу CNews назвать модель устройства представители «Бюро цифровых проектов» ответили: «Проект реализуется совместно с технологическим партнером. Конкретные марки и модели на данном этапе не раскрываются. Это "Андроид", качество телефона приятно удивит бывалого пользователя».

На попытки редакции выяснить хотя бы страну разработки смартфона авторы проекта ответили: «Смартфон будет от бренда "Бюро цифровых проектов"».

При этом представители компании прислали в редакцию фотографию смартфона. На ней изображен китайский Umidigi G100 Pro, вышедший в мае 2025 г. и относящийся к бюджетному сегменту. На вопрос редакции, как этот мобильник связан с проектом, представители «Бюро цифровых проектов» на момент выхода материала не ответили.

«Бюро цифровых проектов» Изображение, которое прислали в редакцию CNews представители «Бюро цифровых проектов»

На сайте производителя указано, что G100 Pro получил низкое по современным меркам разрешение экрана 1640х720 точек, матрицу на 6,9 дюйма, 8-ядерный 6-нанометровый процессор MediaTek G81, основную камеру на 50 МП, батарею на 6000 мАч и два варианта комплектации: 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ROM или 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ROM.

Страница на официальном сайте Umidigi, посвященная модели G100 Pro

Также в «Бюро цифровых проектов» не раскрывают название оператора связи, который выступает партнером этого проекта. «Информация об операторе связи будет объявлена позже», – сказали CNews представители компании, отметив, что в настоящее время продолжаются поиски партнера.

Кто стоит за всем этим

Автор идеи – это компания ООО «Бюро цифровых проектов», основанная в августе 2024 г. в Москве с уставным капиталом 10 тыс. руб. Соучредители: Александр Моисеев (генеральный директор, доля 50%), Илья Трабер (25%) и Рамис Дебердеев (25%).

Виды деятельности: «разработка компьютерного программного обеспечения» (основной, код ОКВЭД – 62.01) «издание прочих программных продуктов» (58.29), «деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий» (62.02), «деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию» (69.20) и «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» (70.22).

«"Бюро цифровых проектов" создано как независимая технологическая инициатива. Основное направление – разработка цифровых решений, ориентированных на локальные потребности российского рынка. Проекты бюро фокусируются на доступности технологий, медиапотреблении и новых экономических моделях в условиях цифрового суверенитета», – сообщили CNews представители компании.

На вопрос CNews, кто спонсирует проект с бесплатными телефонами и связью, и кто его учредители, в «Бюро цифровых проектов» ответили: «Проект полностью частный и финансируется за счет средств акционеров "Бюро цифровых проектов". Проект реализуется теми же учредителями, что и "Бюро цифровых проектов". Это полностью частная инициатива».

По информации сервиса «Контур.Фокус», выручка «Бюро цифровых проектов» за 2024 г. составила 417 тыс. руб., чистая прибыль – 8 тыс. руб. Данные за 2025 г. на момент выпуска материала отсутствовали.