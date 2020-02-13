Крупнейшую выставку мобильных гаджетов отменили впервые за 33 года
Организаторы выставки Mobile World Congress 2020 сообщили о ее отмене из-за угрозы распространения китайского коронавируса. До этого от участия в ней отказались более 30 крупных компаний со всего мира, включая производителей смартфонов и телеком-гигантов.
Нет выставки – нет эпидемии
Выставка Mobile World Congress (MWC) 2020 отменена из-за вспышки эпидемии коронавируса в Китае. Проведение мероприятия несло угрозу распространения вируса в Барселоне (Испания), где проходит MWC, и в ходе экстренного совещания организатор (торговая ассоциация GSMA) принял решение о его отмене.
MWC – ежегодная и крупнейшая выставка, посвященная в первую очередь мобильной электронике. Известные производители используют ее для демонстрации своих новейших разработок – к примеру, холдинг HMD Global выпустил флагманский смартфон Nokia 9 с пентакамерой на MWC 2019.
В 2020 г. Mobile World Congress предполагалось провести с 24 по 27 февраля включительно. Мероприятие планировали посетить свыше 100 тыс. человек, пишет Bloomberg.
Первая выставка Mobile World Congress состоялась в 1987 г., 33 года назад – на тот момент она носила название Pan Europe Digital Cellular Radio. В 1990 г. его сменили на GSM World Congress, а наименование Mobile World Congress стало использоваться с 2006 г. Отказ от проведения выставки в 2020 г. стал первым за всю историю ее существования.
Основная и единственная причина
Организатор MWC 2020 подчеркнул, что отмена выставки связана исключительно с эпидемией коронавируса в КНР, которая может стать глобальной. «Ради безопасной и здоровой атмосферы в Барселоне и принимающей стране сегодня GSMA отменила MWC Barcelona 2020. Из-за глобальной озабоченности в связи со вспышкой коронавируса, озабоченностями с поездками и другими обстоятельствами проведение мероприятия невозможно для GSMA», – сказано в заявлении организаторов на официальном сайте выставки.
На момент публикации материала в мире было зафиксировано свыше 60,3 тыс. заболевших коронавирусом, из них более 1300 человек погибли, не справившись с болезнью. В Испании зарегистрировано два случая заражения, оба за пределами Барселоны.
Отказ компаний участвовать в выставке
Mobile World Congress 2020 могла пройти без ключевых участников – многочисленные крупные вендоры отказались от участия в ней, тоже сославшись на угрозу распространения коронавируса. В их числе оказались компании практически со всего мира – не только азиатские, но также европейские и американские.
На 13 февраля 2020 г. было известно, что общее число таких компаний перевалило за 30. В список вошли в первую очередь производители мобильных гаджетов – Nokia, ZTE, Vivo, LG, Sony, Ulefone, Umidigi и другие. К ним присоединились телеком-гиганты Ericsson, AT&T, Deutsche Telekom, Sprint, NTT DoCoMo и др. Американские технокомпании тоже изъявили желание пропустить выставку – от участия в ней отказались Amazon, Facebook, Intel и Cisco. Аналогичное решение приняли Nvidia, Volvo, McAfee, MediaTek и др.
Последствия и планы на будущее
Невозможность проведения MWC 2020, пишет The Verge, в первую очередь ударит по экономике Испании в целом и Барселоны в частности. Выставка ежегодно генерирует для нее в пределах 500 млн евро дохода и создает свыше 14 тыс. рабочих мест.
Компании, планировавшие показать на этом мероприятии свои новинки, тоже могут пострадать, поскольку теперь они вынуждены переносить премьеры на более поздний срок, а это может сказаться на продажах. Как пишет Bloomberg, в первую очередь это может затронуть производителей смартфонов, продажи которых постепенно сокращаются. На MWC 2020 многие из них хотели продемонстрировать свои 5G-устройства. Компания Intel, продавшая часть своего модемного бизнеса Apple и позже признавшая этот шаг ошибкой, тоже планировала показать свои достижения в 5G-сфере.
Организаторы Mobile World Congress заверили, что продолжат работу над MWC 2021, однако до ее проведения остается больше года.