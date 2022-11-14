DiHouse начинает поставки смартфонов UMIDIGI

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и китайский производитель смартфонов UMIDIGI подписали дистрибьюторское соглашение. Популярные модели бренда станут доступны для заказа в ближайшее время. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

UMIDIGI – производитель смартфонов, наушников и других электронных устройств. История бренда берет начало в 2012 г. С 2014 г. компания UMIDIGI стала расширяться и начала поставки техники за рубеж. На сегодняшний день смартфоны UMIDIGI поставляются в 226 стран мира. Компания производит до 200 тыс. устройств в месяц.

Джонни Чжан, СЕО: «Бренд UMIDIGI провел масштабное исследование российского рынка и открыл для себя огромный потенциал для развития. Мы предлагаем каждому покупателю стильную и высококачественную продукцию и хотим, чтобы клиент использовал передовые технологии по максимуму. Сотрудничество с diHouse позволит получить новый бесценный опыт и открыть множество возможностей пользователю».

Андрей Малютин, руководитель направления «Телеком», diHouse: «Включение в продуктовый портфель diHouse бренда UMIDIGI обеспечит наших партнеров оптимальными по совокупности характеристик смартфонами в среднем ценовом сегменте. Широкий ассортимент качественных продуктов, маркетинговая поддержка, а также сочетание выгодной цены и доступности товара станут залогом успеха UMIDIGI на российском рынке».

UMIDIGI

В планах UMIDIGI предоставить российским покупателям широкий выбор смартфонов, а также в дальнейшем расширять свое присутствие на рынке и дополнять ассортимент предлагаемой продукции.

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Компания UMIDIGI – китайская компания по производству смартфонов, наушников, смарт-часов, основанная в 2012 г. С 2014 г. бренд вышел на мировой рынок, и на данный момент занимается экспортом своей продукции в множество стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2021 г. составил 111,3 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.