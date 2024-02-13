Будущим летчикам ускорили доступ в интернет

Мобильная передача данных стала до двух раз быстрее для жителей Красного Кута, а также курсантов и преподавателей Краснокутского летного училища гражданской авиации. «МегаФон» построил и запустил дополнительное оборудование связи в городе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора увеличили покрытие на территории Авиагородок, в районе улиц Рабочая, Куйбышева, Пролетарская, Саратовская, Авиационная, Комсомольская. Также время загрузки интернет-сервисов уменьшилось для жителей микрорайона Нефтяник и спортсменов на городском стадионе имени Кравченко. Зона уверенного приема 4G расширена не только на улице, но и внутри помещений, например, учебных, административных и жилых корпусов летного училища.

Установленное телеком‑оборудование поддерживает современные диапазоны LTE‑1800 МГц и LTE‑2600 МГц. Они обладают высокой скоростью и хорошей проникающей способностью сотового сигнала. Как показывают замеры оператора, в результате технических мероприятий максимальное значение скорости передачи данных достигает 125 Мбит/с. Теперь абоненты компании могут быстрее скачивать из сети тяжелые файлы, запускать стримы и комфортнее играть в онлайн-игры.

Красный Кут расположен на расстоянии 125 км от областной столицы в южной части Саратовского Заволжья. Почувствовать в своих смартфонах улучшение связи смогут и путешественники, которые заезжают в город с туристическими целями или по пути к мемориалу на месте приземления Германа Титова, второго космонавта и самого молодого пилота, совершившего полет в космос.

«В городе проживает больше 14 тыс. человек, еще порядка 500 обучаются авиации. За год потребление трафика в райцентре увеличилось на 47%. Чтобы избежать ухудшения связи из-за значительно увеличившейся нагрузки, мы построили дополнительную инфраструктуру. Кроме того, оборудование помогло расширить зону покрытия в локациях, расположенных в отдалении от основных мест притяжения горожан», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.

После проведенных работ увеличилась площадь действия технологии VoLTE. Она позволяет сохранять качество и высокую четкость голоса во время звонков при одновременной загрузке файлов или общения в мессенджерах.

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«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.