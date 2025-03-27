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В медицинском кластере районного центра Саратовской области ускорили интернет

Инженеры «МегаФона» установили дополнительное телеком‑оборудование рядом с районной больницей на улице Вали Макеевой в Аткарске. Теперь врачи могут оперативно обмениваться информацией, а пациенты — звонить родным и пользоваться интернетом на скорости до 70 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы в свободное от лечения время смотреть видео, проходить онлайн-игры, читать или слушать аудиокниги и музыку. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В зоне действия нового объекта связи расположены сразу несколько медицинских учреждений районной столицы. В первую очередь, это Аткарская районная больница, включающая инфекционное отделение. Кроме того, здесь находятся поликлиника и станция скорой медицинской помощи.

Установленное телеком‑оборудование работает в низком и среднем диапазонах частот. Использование такой комбинации позволяет увеличить емкость сети и обеспечить проникновение сигнала в строения с большим числом кабинетов, палат и лабораторий без потери качества соединения.

«Цифровая активность жителей Аткарска набирает обороты — за прошедший год потребление интернет-трафика в нашей сети здесь выросло на четверть. Мы целенаправленно развиваем LTE-покрытие вблизи социально значимых объектов. Такие проекты открывают перспективы для внедрения передовых решений в медицинскую практику и повышают качество обслуживания пациентов», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.

Эффективность новой инфраструктуры подтверждается цифрами: с начала марта 2025 г. в «медицинском» квартале использовали порядка 9 ТБ данных. Для сравнения, такой объем проходит через базовую станцию, работающую в спальном районе в Саратове за полный месяц. 1 ТБ сопоставим с 1000 фильмов в разрешении для смартфона.

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