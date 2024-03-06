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В спальных районах Энгельса выросла скорость мобильного интернета «МегаФона»

В спальных районах Энгельса Саратовской области выросла скорость мобильного интернета «МегаФона».

Оценить новое качество связи смогли жители домов района Покровского рынка, Первого микрорайона Урицкого, Шуровой горы и села Квасниковка. Инженеры «МегаФона» запустили дополнительные базовые станции сразу в нескольких частях города ─ в местах повышенной нагрузки на сеть.

Как показывают замеры оператора, после установки телеком-объектов скорость передачи данных достигает 100-110 Мбит/с. Теперь абоненты компании могут ещё быстрее скачивать «тяжёлый» контент, смотреть фильмы и общаться по видео даже в часы пиковой нагрузки. Также проведённые работы увеличили площадь покрытия сети четвёртого поколения там, где ранее сигнал был недостаточным.

Преобразования коснулись жилых кварталов, зон отдыха и промышленной территории в юго-восточной части Энгельса, где сосредоточены крупные предприятия. Использование высокочастотного диапазона позволило улучшить связь внутри зданий и сооружений различного назначения: в многоквартирных домах, на производственных объектах, торговых, образовательных и спортивных учреждениях.

Кроме того, скорость загрузки стала выше для путешественников. Они приезжает в город, чтобы прогуляться по живописной набережной, увидеть место приземления Юрия Гагарина, посетить парк «Патриот» или сходить в краеведческий музей в рамках национального маршрута «Немцы Поволжья».

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«За год трафик, расходуемый жителями и гостями Энгельса, вырос на 40% ─ выше, чем в среднем по области. Строительство новых объектов связи было необходимым решением, чтобы разгрузить действующее оборудование вблизи популярных жилых комплексов в спальных районах, а также для расширения покрытия LTE в частном секторе и дачных массивах поблизости», ─ сказал директор «МегаФона» в Саратовской области Андрей Башкевич.

Ранее оператор сообщил об увеличении ёмкости сети на протоке Сазанка в Энгельсе. Там находятся основные туристические базы и комплексы загородного отдыха.

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