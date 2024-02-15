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Мусороперегрузочную станцию в Саратовской области подключили к интернету

На новом объекте для перегрузки твердых коммунальных отходов (ТКО) в Вольском районе запустили мобильный офис. Организовать связь между сотрудниками станции и отделением в Саратове помогли цифровые технологии «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Саратовский филиал АО «Ситиматик» — один из лидеров российского рынка обращения с ТКО — завершил строительство новой мусороперегрузочной станции в декабре прошлого года. Объект расположен на расстоянии более пяти километров от федеральной трассы и населенных пунктов. Несмотря на удаленность и отсутствие инфраструктуры, «МегаФон» обеспечил здесь доступ в интернет с помощью технологичного решения NaaS Office.

«Мы расширяем сеть станций, чтобы повысить качество услуг по обращению с ТКО в районах. При строительстве применяем современные технологии — для препятствия загрязнению окружающей среды и оптимизации процессов. Цифровые инновации повышают безопасность сотрудников и эффективность работы на объектах. Данные, получаемые из системы весового контроля, в онлайн-режиме передаются в центральный офис регоператора для учета», — сказал директор Саратовского филиала компании «Ситиматик» Михаил Андреев.

Услуга NaaS (networks as a service, «сеть как сервис») позволяет организовать стабильный беспроводной интернет-канал в труднодоступном месте, где невозможно подключение по проводу и нецелесообразно строительство базовых станций.

«Одно из ключевых преимуществ сервиса — обеспечение непрерывной передачи данных. В случае возникновения технических проблем происходит автоматическое переключение на резервные каналы. Готовое решение гарантирует повышенную информационную безопасность и позволяет автоматизировать бизнес-процессы, не отвлекаясь на управление сложной сетевой инфраструктурой. Для подключения необходимо лишь локальное оборудование и питание 220 вольт», — сказал директор «МегаФона» в Саратовской области Андрей Башкевич.

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МегаФон — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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