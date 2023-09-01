Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС разогнала мобильный интернет в популярном дачном пригороде Саратова и Энгельса

МТС сообщила об усилении сети 4G в селе Шумейка Энгельсского муниципального района, где находятся дачи, загородные дома и турбазы. В результате модернизации скорость мобильного интернета в селе в среднем выросла в полтора раза.

МТС провела в Шумейку волоконно-оптическую линию связи и установила новое оборудование 4G. В результате скорость мобильного интернета в селе выросла в среднем на 50%. Шумейка находится на берегу Волгоградского водохранилища в 26 километрах от Саратова и в 15 – от Энгельса. В селе постоянно проживают около 1,5 тыс. человек, здесь работают амбулатория, почта, школа. В живописном месте расположены СНТ, коттеджные посёлки, загородные клубы, турбазы, дома отдыха и детские лагеря.

Теперь даже в часы пик местные жители могут использовать быстрый мобильный интернет МТС для учёбы, работы и досуга, дачники – для быстрого поиска советов по садоводству и заготовке урожая, а отдыхающие – делиться моментами своего отпуска в соцсетях. Скорость передачи данных позволяет быстро загружать «тяжёлые» файлы, общаться по видеосвязи, смотреть фильмы в HD-качестве.

«Шумейка – очень востребованное у жителей области место для отдыха и жизни на берегу Волги. В летнее время из-за наплыва отдыхающих и дачников скорости мобильного интернета в часы пик могло быть недостаточно. Впереди – бархатный сезон: многие горожане спешат провести оставшиеся теплые дни на дачах и турбазах в Шумейке. Поэтому мы обновили сеть 4G, чтобы цифрового комфорта хватило на всех», — сказал директор МТС в Саратовской области Олег Горбачев.

Ранее МТС развернула сеть 4G в сёлах Кривояр Ровенского района, Подгорное Романовского района, Семёновка Фёдоровского района и посёлке Согласный Калининского района. Кроме того, МТС усилила действующую сеть 4G в села Приволжское в Марксовском районе, в одноимённом селе Ровенского района, а также в Новополеводине Балаковского района. Скорость интернета в этих населенных пунктах выросла в среднем на 20%

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России не хватает частот для сотовой связи: Минцифры нашло решение

Минцифры выступило за упрощение доступа операторов к мостам и канализации

«Ростелеком» поддержал идею создания сети связи для управления БПЛА

«Мегафон» продал свой офис за 4,2 миллиарда

Вице-президента ИТ-компании посадили после пропажи миллиардов, выделенных на банковскую инфраструктуру

Россию принудительно переводят на отечественные SIM-карты. Нужных объемов производства в стране пока нет

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самые эргономичные рюкзаки для школьников и студентов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 5: обаяние аниме дизайна

Онлайн-сервисы для проверки текстов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют

Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих
Показать еще