«Яндекс.еда» инвестирует 250 млн рублей в качество поддержки клиентов

Сервис доставки из кафе и ресторанов «Яндекс.еда» начал набирать сотрудников для своего нового центра управления клиентским сервисом в Саратове. Всего на площади более 1 тыс. метров разместятся порядка 400 молодых специалистов и управленцев. Новый офис компании будет отвечать за поддержку операций сервиса по всей стране и в Казахстане. В открытии объекта приняли участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев и генеральный директор «Яндекс.еды» Максим Фирсов.

Появление центра связано с быстрым ростом основного бизнеса «Яндекс.еды» и открытием нового направления – доставки продуктов и товаров первой необходимости из сети локальных складов «Яндекс.лавка». Новый офис позволит вдвое увеличить ресурсы «Яндекс.еды» по работе с клиентами, он усилит уже существующий контактный центр компании в Воронеже.

Сотрудники центра в Саратове будут заниматься поддержкой пользователей, взаимодействовать с ресторанами и курьерами партнерских логистических компаний, участвовать в оптимизации логистики сервиса и помогать ресторанам оперативно обновлять меню и управлять специальными акциями и предложениями на платформе.

В ближайшие два года компания вложит в развитие центра в Саратове и качество поддержки клиентов «Яндекс.еды» порядка 250 млн руб.

Большинство позиций в новом центре относятся к стартовым, при этом сотрудники смогут пройти дополнительное обучение и продолжить развиваться в «Яндексе» в качестве ИТ-специалистов. Сотрудники саратовского офиса будут непосредственно участвовать в проведении экспериментов, которые могут лечь в основу новых сервисов «Яндекса».

«Для нового офиса мы отсмотрели более 170 городов и остановили свой выбор на Саратове. Здесь сосредоточены молодые кадры с сильным уровнем знаний не только в гуманитарных, но и в точных науках, которые могут продолжить расти и развиваться внутри компании», – сказал руководитель «Яндекс.еды» Максим Фирсов.

На встрече главы региона с представителями «Яндекса» также обсуждалось взаимодействие с саратовскими вузами, образовательные и социальные проекты компании («Яндекс.учебник», «Яндекс.лицей», занятость для людей с ограниченными возможностями, бесплатное такси для ветеранов ВОВ) и развитие «Яндекс.транспорта» как элемента цифровой экономики региона.

Представители компании представили руководству Саратовской области проекты «Электронный путевой лист» и «Электронная транспортная накладная», которые способствуют цифровизации транспортной отрасли и повышению безопасности дорожного движения.