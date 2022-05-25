«Рексофт» приняла участие в модернизации международного аэропорта «Минеральные Воды»

«Рексофт», российский разработчик цифровых решений, приняла участие в проекте переустройства и технического переоснащения павильона вылета аэропорта «Минеральные Воды».

«Рексофт» в партнерстве с компанией «Конветроник» выполнил проект по модернизации существующей системы обработки багажа. В этом тандеме «Рексофт» отвечала за разработку программного обеспечения (ПО), создание цифрового двойника системы, настройку и запуск ПО комплекса. В зону ответственности «Конветроник» входили проектирование, поставка и монтаж оборудования. Пусконаладочные работы проводились совместной командой специалистов. Процесс модернизации и запуска нового комплекса проходил без остановки работы системы в условиях действующего аэропорта.

Основной целью модернизации являлась замена устаревшего и установка нового оборудования с целью расширения и подготовки системы обработки багажа к существенному увеличению пропускной способности аэропорта и приведение его к современным стандартам. Так, в результате выполнения проекта, пропускная способность системы возросла в 2 раза. Количество линий досмотра выросло в 2 раза, а их общая длина увеличилась в 2,5 раза, причем процесс функционирования комплекса выстроен так, что линии работают в режиме горячего резервирования (то есть с автоматическим перенаправлением потоков багажа в случае выхода из строя любого из элементов системы). Количество пунктов регистрации пассажиров возросло в 2,5 раза, что соответствует масштабам и задачам аэропорта в текущих реалиях.

Обновленная система обработки багажа включает в себя полный технологический комплекс от регистрации до погрузки багажа на борт воздушного судна, а также выдачи багажа пассажирам. Модернизация системы позволила добиться высокой степени надежности и устойчивости к возникновению нештатных ситуаций.

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Конвейерное оборудование обновленной системы спроектировано и произведено в России и на 80% состоит из отечественных компонентов.

«Особенностью проекта стало проведение всех работ без остановки операционной деятельности аэропорта. План по модернизации системы обработки багажа был четко скоординирован и согласован со службами аэропорта. Все работы были полностью завершены в течение месяца, а за счет полноценной отработки всех нюансов запуска системы на цифровом двойнике не возникло никаких накладок на этом важном этапе», – сказал Александр Семенов, заместитель директора по новым рынкам компании «Рексофт».