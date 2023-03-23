«Рексофт» приняла участие в автоматизации нового терминала аэропорта «Владикавказ»

Компания «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, принял участие в создании и запуске высокопроизводительной системы обработки багажа в новом терминале аэропорта «Владикавказ». В этом проекте «Рексофт» выступала технологическим партнером компании «Конветроник».

В зону ответственности «Конветроник» входило комплексное управление проектом, проектирование, поставка и монтаж оборудования. «Рексофт» отвечала за разработку программного обеспечения (ПО), создание цифрового двойника системы, настройку и запуск комплекса ПО. Пусконаладочные работы проводились совместной командой специалистов.

В результате реализации проекта обеспечена автоматизация всего процесса обработки багажа в аэропорту: регистрация, транспортировка, досмотр, сортировка, комплектация багажа на рейс и выдача багажа пассажирам. Система соответствует всем требованиям современных аэропортов. Производственная база комплектующих системы находится в России, что позволяет достичь высокого уровня локализации.

В рамках проекта были введены в эксплуатацию пункты регистрации пассажиров. Технологический комплекс обработки багажа интегрирован с системами аэропорта (системой безопасности, противопожарной системой, радиационным контролем и т.д.). Это повышает общий уровень контроля, делает более эффективными рабочие процессы и улучшает уровень сервиса аэропорта.

Кроме того, в рамках концепции «технологического суверенитета» была внедрена система универсальной интеграции с досмотровым оборудованием. Система позволяет проводить интеграцию багажной системы на программно-аппаратном уровне с любым досмотровым оборудованием (интроскопы, томографы) как российского, так и зарубежного производства, в том числе из Китая.

«В Северной Осетии идет работа по развитию внутреннего туризма. Появление нового современного терминала имеет большое значение для обеспечения роста турпотока в республику. Реализация проекта позволила качественно обновить инфраструктуру аэропорта «Владикавказ», в том числе увеличить его пропускную способность более чем в два раза», – сказал Александр Семенов, директор департамента транспорта и логистики компании «Рексофт».

«Благодаря нашему партнерству аэропорт получил импортонезависимое современное решение по автоматизации. В целом, в новом терминале установлено много отечественного оборудования, которое не уступает импортным аналогам, и в том числе наши система обработки багажа и система автоматизации досмотра», – отметил Михаил Прохоров, коммерческий директор «Конветроник».

«Рексофт» и «Конветроник» сотрудничают более пяти лет. Партнеры предлагают готовые ИТ-продукты управления багажом, располагают командой по созданию ИТ-систем, специалистами для организации разработки и внедрения новых ИТ-продуктов. Производственная база позволяет компаниям производить и внедрять механические комплексы и комплексы промышленной автоматики. На счету партнеров — успешные проекты более чем в двух десятках отечественных аэропортах. В их числе — первая в России система обработки багажа с высоким уровнем импортозамещения и независимостью эксплуатации от зарубежных систем или сервисов, которая была запущена в 2018 г. и в настоящее время успешно используется.