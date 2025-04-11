До Луны и обратно: теперь с «Делимобилем» можно посмотреть на звезды

«Делимобиль», оператор каршеринга, запустил тематическую активацию ко Дню космонавтики. В приложении сервиса на несколько дней изменился интерфейс. Вместо стандартной кнопки «Забронировать автомобиль» появилось легендарное «Поехали!» — фраза, которую произнес Юрий Гагарин перед стартом первого пилотируемого космического полета. Кроме того, все Toyota Camry в парке компании, одни из любимых моделей пользователей, временно получили название «Космолет». Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

Водители смогут почувствовать, будто они управляют не просто машиной, а космическим кораблём, отправляющимися в приключение по России.

В марте сервис каршеринга запустил тариф «Межгород», который позволит водителям совершать поездки между городами и завершать аренду машины в другом городе без дополнительных комиссий. Тариф уже доступен в 13 городах присутствиях сервиса и в Челябинске. В будущем появятся новые маршруты. Среди доступных машин: Jaecoo J7, Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, Toyota RAV4 и другие модели. Впоследствии парк пополнится другими авто разных категорий.

«Мы хотели не просто выразить почтение и вспомнить подвиг Юрия Гагарина, а дать клиентам почувствовать себя первопроходцами. Космос — это символ смелости, открытий и преодоления границ. Сегодня наша команда говорит вам: "Поехали!" — к новым дорогам, впечатлениям и достижениям. Пусть каждая поездка будет маленьким космическим путешествием. А чтобы пользователи смогли чаще отправляться в такие приключения, в эти выходные будет действовать спецпредложение на поездки», — сказали в команде «Делимобиля».

Новый интерфейс сохранится в приложении до 13 апреля. Это не первый раз, когда «Делимобиль» вдохновляется праздниками для креативных изменений в сервисе. Ранее компания уже запускала тематические акции ко Дню Смеха, Дню Святого Валентина и Международному женскому дню.