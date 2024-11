Программистов можно увольнять. Каждый десятый разработчик в ИТ-гигантах почти не работает и только получает зарплату

Почти 10% разработчиков лишь числятся в штате и получают зарплату, но при этом не приносят пользу компании. Многие программисты решают минимум задач. ИТ-компании теряют из-за них сотни миллиардов долларов на ежегодной основе, и это лишь крупные корпорации. Малый бизнес, вероятно, тоже страдает.

Зачем работать, когда можно не работать

Специалисты Стэнфордского университета (США) провели исследование и обнаружили, что почти каждый десятый программист в крупных ИТ-компаниях бесполезен как для коллектива, так и для самой компании. 9,5% разработчиков просто отбывают время, приходя на работу, но при этом не работают – они лишь делают соответствующий вид.

Чтобы их не уволили, они выполняют самый минимум задач. Один из авторов исследования, Егор Денисов-Бланч (Yegor Denisov-Blanch), назвал таких программистов «инженерами-призраками» (ghost engineers).

Чтобы иметь возможность делать столь громкие заявления в адрес программистов, специалисты провели очень масштабное исследование. Они проанализировали результаты работы более 50 тыс. инженеров, работающих в нескольких сотнях компаний, а также разработали узкоспециализированную математическую модель для количественной оценки трудоспособности программистов.

pvproductions / FreePik 9,5% программистов в ИТ-корпорациях смогли реализовать мечту миллиардов людей - получать деньги, не работая

Модель анализировала код из закрытых Git-репозиториев, выдавая себя за группу из 10 экспертов. Каждое предложенное программистами изменение к тому или иному продукту оценивалось по целому списку параметров.

Неутешительные выводы

Проанализировав полученные результаты, исследователи выяснили, что из общей софтверных инженеров, предпочитающих трудиться удаленно, 14% почти никак не участвуют в разработке продукта, а лишь имитируют бурную деятельность. Это более чем вдвое больше среди программистов, работающих в офисе – «инженеров-призраков» среди них около 6%. Таковые нашлись и среди адептов гибридного рабочего графика – их набралось 9%.

Ученые применили различные методы исследования прежде, чем делать окончательные выводы. В частности, они вели подсчет коммитов, предложенных разработчиками. По их словам, этот способ нельзя назвать высокоточным, но он совершенно четко выявил огромное количество бездельников среди программистов.

Более половины разработчиков (около 58%), как выяснилось, предлагают не более трех коммитов в месяц. Другие 42%, на первый взгляд, более продуктивны, но, если присмотреться, это лишь ширма. Среди их коммитов часто встречается редактирование буквально одного символа в строке.

Деньги – это всегда наглядно

Рассказывая об исследовании, Егор Денисов-Бланч предложил подсчитать размер ежегодной экономии, на которую та или иная крупная компания сможет рассчитывать, если прямо сейчас уволит всех «инженеров-призраков». В расчетах учитывалось, то таковых в штате корпораций около 9,5%.

Например, в сбежавшей из России IBM работают 180 тыс. программистов, то есть около 17,1 тыс. из них, в теории, бесполезны для компании. Их увольнение сократило бы ежегодные расходы IBM почти на $2,6 млрд.

Экономия покинувшей Россию Microsoft составила бы около $1,6 млрд в год, Oracle, которая тоже отвернулась от России – приблизительно $1,43 млрд.

Всего приведенном рейтинге присутствуют 12 крупнейших ИТ-компаний мира. Если приплюсовать сэкономленные ими деньги к их же чистой прибыли, и не учитывать дополнительные расход, то, влияние на рыночную капитализацию 12 компаний, выгнавших на улицу непродуктивных и бесполезных инженеров, составит в сумме $465 млрд.

При этом компании совершенно ничего не потеряют, а общая производительность труда их оставшихся программистов не снизится.

Также Егор Денисов-Бланч попытался экстраполировать эти расчеты на весь мир и получил, что ежегодные потери от «инженеров-призраков» составляют $90 млрд. Он исходил из того, что в мире примерно 28 млн программистов, из них 6,5% (почему-то не 9,5%) или 1,8 млн почти ничего не делают на работе.

Далее, по мнению Денисов-Бланча, средняя годовая зарплата программиста составляет $50 тыс. он умножил эту сумму на 1,8 млн и получит те самые $90 млрд.

За все хорошее, против всего плохого

Егор Денисов-Бланч назвал безумием (insane) тот факт, что в современном мире почти 10% программистов получают зарплату почти ни за что. По его словам, это несправедливо обременяет команды, тратит ресурсы компании, блокирует рабочие места для других и ограничивает прогресс человечества (this unfairly burdens teams, wastes company resources, blocks jobs for others, and limits humanity’s progress).

В своей публикации Денисов-Бланч упомянул пост пользователя Deedy заблокированной в России соцсети Х, в котором он привел целый список крупных компаний, чьи программисты вносят в среднем два изменения в год в месяц. В их числе – известные во всем мире Adobe, Autodesk, Cisco, Citrix, IBM, SAP, VMware и многие другие.

Эти же специалисты предпочитают не контактировать ни с начальством, ни с коллегами, избегая электронных писем и виртуальных средств. При этом они работают из дома менее пяти часов в день и получают за это сотни тысяч долларов в год.

Логичное предположение многих о том, что такие программисты не пишут код, а генерируют его при помощи искусственного интеллекта, Deedy развеял сразу. По его мнению, эти разработчики расслабились настолько, что не имеют ни малейшего представления о возможностях современных нейросетей.

К моменту выхода материала пост Deedy, опубликованный 19 ноября 2024 г., набрал 6,5 млн просмотров и почти 1700 ретвитов, был процитирован 470 раз, почти 17 тыс. раз добавлен в закладки и получил 30 тыс. лайков.