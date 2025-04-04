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VIUM ВИУМ
VIUM – компания обучает топ-менеджеров корпораций предпринимательскому мышлению и организует выездные программы в международные корпорации. В команде VIUM работают методологи, игротехники и предприниматели.
|04.04.2025
|Российские работодатели определили навыки, которые позволят топ-менеджерам сохранять высокую востребованность в ближайшие годы 1
VIUM и организации, системы, технологии, персоны:
|Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1174 1
|Игнатова Мария 14 1
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