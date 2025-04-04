Российские работодатели определили навыки, которые позволят топ-менеджерам сохранять высокую востребованность в ближайшие годы

Согласно совместному исследованию компаний hh.ru и VIUM, наиболее важными компетенциями руководителей остаются лидерство и стратегическое мышление. Однако особую роль теперь играет предпринимательский подход — руководители, которые проявляют инициативу и видят возможности там, где другие не замечают, получают зарплату в два-три раза больше других. Об этом CNews сообщили представители VIUM.

Что ценят работодатели сегодня

Большинство компаний (83%) ставят лидерские качества и способность мотивировать сотрудников на первое место среди требований к топ-менеджерам. На втором месте с результатом в 78% — стратегическое мышление. Также 62% выделили предпринимательскую инициативу. Интересно, что креативность упомянула небольшая часть респондентов.

«То, как руководитель взаимодействует с командой, существенно влияет как на бизнес-показатели конкретного подразделения компании, так и на уровень текучести. По нашим данным, одна из наиболее распространенных причин увольнения по собственному желанию (не считая зарплаты) — это взаимоотношения с топ-менеджментом и стиль управления командой. Руководитель, который умеет находить подход к сотрудникам и мотивировать их, это большая ценность для бизнеса», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Бизнес-интуиция как фактор успеха

Более половины HR-специалистов (55%) уверены, что предпринимательское мышление играет важную роль в принятии успешных решений на управленческом уровне. По мнению экспертов, его можно развить благодаря участию в стартапах и запуске новых проектов внутри организации (71%). Рост популярности соответствующих образовательных программ (38% опрошенных называют их наиболее действенными для развития предпринимательских навыков) подтверждает стремление рынка научить руководителей работать в условиях неопределённости.

«Сегодня недостаточно просто обладать высоким уровнем профессиональных знаний. Руководителям необходимо уметь действовать нестандартно, быстро адаптироваться и видеть перспективы там, где другие не замечают возможностей. Предпринимательский подход становится не просто модным понятием, а обязательным требованием для тех, кто стремится преуспеть в условиях постоянных изменений», — сказала Дарья Приц, основатель компании развивающей бизнес-мышление у руководителей VIUM.

Идеальный топ-менеджер будущего и как его получить

76% работодателей считают, что идеальный руководитель должен уметь сочетать навыки стратегического планирования с гибкостью в принятии решений. Еще 12% отмечают, что топ-менеджеры должны обладать максимальной свободой действий и уметь экспериментировать с бизнес-моделями. При этом 70% работодателей ожидают увеличения прибыли и эффективности бизнеса как главного результата от работы топ-менеджмента.

Как рассказали опрошенные, в половине компаний инициативы управленцев рассматриваются, но их реализация пока что затруднена. В то же время, в организациях у 39% респондентов идеи приветствуются, и предусмотрены чёткие механизмы их внедрения. Также больше половины опрошенных предприятий (59%) готовы инвестировать в развитие недостающих компетенций у топ-менеджеров, а 14% уже активно занимаются этим.

«В условиях стремительно меняющегося рынка и растущей конкуренции успешный топ-менеджер должен не только обладать глубокими профессиональными знаниями, но и уметь адаптироваться к новым вызовам. Развитие предпринимательского мышления становится ключевым фактором, позволяющим руководителям как справляться с текущими задачами, так и предвосхищать изменения. Инвестиции в обучение и развитие управленческих навыков — это стратегический шаг к устойчивому успеху компании», — добавляет эксперт.

Исследование проводилось среди 600+ работодателей за период 07.03-20.03.2025. В выборку вошли HR-директоры и ведущие HR-специалисты, отвечающих за рекрутинг топ-менеджмента в компаниях из различных отраслей бизнеса: строительство, недвижимость, информационные технологии, финансовый сектор, логистика, розничная торговля и т.д.