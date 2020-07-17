В Microsoft массовые увольнения. Под ударом сотрудники Azure

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Microsoft запланировала сократить свой штат на 1000 человек. Основной удар может прийтись на сотрудников новостной службы компании, а также на тех, кто отвечает за развитие облачных сервисов Azure. Для Microsoft это как минимум четвертая волна сокращений с февраля 2014 г., когда компанию возглавил Сатья Наделла.

«Оптимизация» персонала

Компания Microsoft сообщила о грядущих массовых увольнениях. В обозримом будущем ее покинут многие сотрудники, работающие во многих ее подразделениях и странах присутствия.

Как пишет Reuters, Microsoft лишит работы 1000 человек, однако софтверный гигант не называет отделы и страны, где это произойдет. Волна сокращений совпала с началом нового финансового года, стартовавшего в компании 1 июля 2020 г.

Между тем, сокращение штата может не иметь связи с финансовыми показателями компании, которые в последнее время росли. Microsoft еще не публиковала результаты своей деятельности за IV квартал предыдущего финансового года, завершившегося 30 июня 2020 г., однако результаты за III квартал имеются. В этот период, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, выручка компании составила $35,02 млрд, а чистая прибыль достигла $10,75 млрд.

Искусственный интеллект и коронавирус

По информации Business Insider, в числе 1000 уволенных (или готовящихся к увольнению) работников оказались некоторые сотрудники новостной службы Microsoft, в обязанности которых входило наполнение портала MSN.com. В первой половине 2020 г. Microsoft отдала часть их обязанностей искусственному интеллекту, что и могло послужить причиной для их увольнения.

Новая волна сокращений не станет самой массовой в истории Microsoft

Работу, сообщает Business Insider, придется искать и специалистам, имеющим отношение к подразделению компании, отвечающему за развитие облачных сервисов Azure. Причины их увольнения на момент публикации материала известны не были, поскольку в период пандемии коронавируса COVID-19, повлекшей за собой переход сотен тысяч людей по всему миру на удаленную работу, стал стимулом для роста спроса на облачные технологии.

Microsoft не подтверждает и не опровергает информацию об увольнениях в перечисленных подразделениях. Между тем, к «новостникам» и «облачным» специалистам могут присоединиться и работники офлайн-магазинов компании.

Как сообщал CNews, в конце июня 2020 г. Microsoft решила избавиться от своей мировой сети розничных магазинов и покрыть убыток на $450 млн. Она оставит лишь четыре из них и переведет все продажи в онлайн. Точки продаж были закрыты в середине марта 2020 г. из-за пандемии коронавируса, но изначально Microsoft планировала открыть их после карантина, но в итоге отказалась от этой идеи.

В своем официальном заявлении Microsoft сообщила, что сотрудники розничных точек продолжат консультировать пользователей и проводить продажи в режиме онлайн, делая это из офисов Microsoft. Между тем, представители компании так и не уточнили суммарное число сотрудников закрытых магазинов и не сообщили, какая их часть перейдет на работу онлайн, а какая будет уволена.

«Удаленщики» тоже под угрозой

Из-за коронавируса Microsoft решила перевести максимальное количество своих сотрудников на удаленную работу. Процесс был инициирован 5 марта 2020 г. и носил глобальный характер.

Поначалу Microsoft планировала вернуть работников офисы в начале лета 2020 г., но в мае 2020 г. изменила решение, позволив им работать из дома вплоть до октября 2020 г., даже если в странах из проживания изоляционные меры, связанные с пандемией коронавируса, будут сняты раньше. Продление «удаленки» не включает полный запрет на работу из офиса – сотрудники компании могут выбрать такой режим работы по собственному желанию.

Другими словами, работники Microsoft смогут вернуться в офисы сразу после снятия изоляционных мер, связанных с коронавирусной инфекцией, в их стране проживания, но в то же время будут иметь право оставаться дома с мая по конец сентября 2020 г. Однако пока не исключается вероятность того, что часть людей, переведенных на «удаленку» и пожелавших работать из дома до октября 2020 г, в офисы компании больше не вернутся.

До рекорда пока далеко

По состоянию на июль 2020 г. штат компании Microsoft, основанной Биллом Гейтсом (Bill Gates) в ноябре 1976 г., насчитывал свыше 156,4 тыс. человек по всему миру. Другими словами, компания планирует уволить менее 1% сотрудников, и для нее далеко не рекордный показатель.

Крупнейшее сокращение персонала в своей истории Microsoft, как сообщал CNews, инициировала в июле 2014 г. Она запланировала лишить работы до 18 тыс. человек в течение одного года – Завершить задуманное руководство компании намеревалось к 30 июня 2015 г. На тот период в компании работало около 127 тыс. человек, то есть угроза необходимости поиска новой работы нависла над 14,2% из них. К концу марта 2015 г. в штате Microsoft оставалось 118 тыс. человек.

Завершив этот цикл увольнений, Microsoft сразу же объявила о следующем. На этот раз она не стала уточнять масштабы сокращений, но сообщила, что они затронут, главным образом, подразделение по разработке аппаратных средств и подразделение выпуску смартфонов, приобретенное у Nokia в 2014 г. Позже из заявления гендиректора Microsoft Сатьи Наделлы (Satya Nadella) стало известно о 7800 уволенных за этот период.

В 2017 г. Microsoft решила сократить еще 700 сотрудников по всему миру, о чем стало известно в январе 2017 г. В компании объяснили это стремлением оптимизировать рабочие процессы. Добавим, что все мероприятия по массовым увольнениям, включая рекордное по числу сокращенных людей, прошли после того, как Microsoft возглавил Сатья Наделла. Как сообщал CNews, он сменил Стива Баллмера (Steve Ballmer) на посту СЕО компании в феврале 2014 г.