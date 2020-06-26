Microsoft уничтожила сеть своих магазинов, закрыв их навсегда

Microsoft решила избавиться от своей сети розничных магазинов, оставив лишь четыре из них, и перевести все продажи в онлайн. Точки продаж были закрыты в середине марта 2020 г. из-за пандемии коронавируса, но изначально Microsoft планировала открыть их после карантина. Свое решение она изменила 26 июня 2020 г.



Офлайн-торговля в прошлом

Корпорация Microsoft заявила об окончательном и бесповоротном закрытии 99,9% своих розничных магазинов по всему земному шару. Она не намерена возвращаться к офлайн-торговле и хочет сосредоточиться на распространении своей продукции через фирменный интернет-магазин Microsoft Store и партнерские сети.

По словам вице-предизента Microsoft Дэвида Портера (David Porter), большую часть продукции компания и раньше реализовывала онлайн. Он добавил, что за последние несколько лет продажи в этом сегменте показывали стабильный рост.

Microsoft закрыла все свои магазины еще 17 марта 2020 г. из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19. Никаких исключений сделано не было – посетителей перестали пускать во все точки продаж компании по всему миру.

Microsoft готова сосредоточиться на онлайн-продажах

На тот момент Microsoft не планировала сворачивать свою сеть – наоборот, она рассчитывала вновь открыть все магазины после пандемии. Компания даже заявила, что продолжит платить сотрудникам торговых точек зарплату в полном объеме.

Дальнейшая судьба магазинов и сотрудников

Решение об окончательном закрытии Microsoft приняла 26 июня 2020 г. Тем не менее, часть магазинов все же вернутся в строй, но их будет всего четыре.

Два магазина Microsoft, готовящихся к открытию, расположены в США – один находится в Нью-Йорк, второй – в кампусе Microsoft в Редмонде. Третий находится в Лондоне (Великобритания), четвертый – в Сиднее (Австралия).

Магазин Microsoft в Нью-Йорке переживет пандемию и откроется вновь

В своем официальном заявлении Microsoft сообщила, что сотрудники розничных точек продолжат консультировать пользователей и проводить продажи в режиме онлайн, делая это из офисов Microsoft.

Между тем, представители компании не уточняют суммарное число сотрудников закрытых магазинов и не сообщают, какая их часть перейдет на работу онлайн, а какая будет уволена.

Зачем Microsoft понадобились офлайн-магазины

Microsoft, как пишет CNBC, начала развивать сеть своих магазинов в 2009 г., взяв пример с Apple, которая к тому моменту уже владела несколькими фирменными магазинами Apple Store и успешно продавала в них свою продукцию. Самый первый ее магазин заработал в октябре 2009 г. в американском городе Скоттсдейл (штат Аризона), и одну из точек продаж Microsoft открыла в Нью-Йорке, всего в нескольких зданиях от знаменитого магазина Apple в форме стеклянного куба на 5 Авеню.

Самый первый магазин Microsoft

Microsoft стремилась дать клиентам возможность вживую оценить ее технику, включая игровые приставки линейки Xbox и всевозможные компьютеры Surface, а также увидеть в действии то или иное программное обеспечение. Как пишет The Verge, в магазинах также осуществлялся ремонт техники, а также проводились различные мероприятия. Тем не менее, как отметил Дэвид Портер, онлайн-продажи приносили компании больше прибыли, нежели деятельность офлайн-магазинов.

Ситуация в России

В России на момент публикации материала не существовало ни одного фирменного магазина Microsoft. Свою продукцию она распространяла через сети партнеров, хотя в ноябре 2010 г., как сообщал CNews, компания запустила онлайн-магазин MicrosoftStore.ru. На момент публикации материала вместо него открывался официальный сайт Microsoft.ru. Следует отметить, что продукция серии Microsoft Surface в России официально не продается – из всего ассортимента устройств компании в России можно приобрести исключительно игровые приставки Xbox.