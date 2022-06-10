Сотрудница «Ростелекома» отсудила без малого миллион за незаконное увольнение

Уволенная после 14 лет работы сотрудница «Ростелекома» обратилась в суд и взыскала с госоператора 811 тыс. руб. Эта сумма подлежит к уплате за фактически неотработанные 233 рабочих дня, которые из-за незаконного увольнения женщина отсутствовала на рабочем месте. Помимо этого, суд постановил восстановить ее в должности. Истица также потребовала 1,5 млн руб. за причинение морального вреда, но суд посчитал такую сумму изрядно завышенной.

Незаконное увольнение

Как выяснил CNews, незаконно уволенная сотрудница «Ростелекома» отсудила у госопрератора зарплату в размере 811 тыс. руб. за более чем полгода отсутствия на работе (233 рабочих дня). Кроме того, ее восстановили в должности. Информацию об этом можно обнаружить в картотеке Московского городского суда.

Так, в декабре 2020 г. «Ростелеком» приказом президента компании должен был до конца марта 2021 г. сократить 3 тыс. своих сотрудников, в число которых и вошла обратившаяся в суд Н.В. Погонина (в материалах дела полное имя не приводится). В суде истец отметила, что фактически сокращения штата не было. Помимо этого, уволенная сотрудница «Ростелекома» подчеркнула, что относится к категории граждан предпенсионного возраста (3,7 года до пенсии) и на ее иждивении также находился брат, инвалид I группы, следует из определения суда от 1 июня 2022 г.

В материалах дела говорится, что Погонина неоднократно обращалась в Генеральную прокуратуру, однако там не нашли оснований для принятия мер. Затем она обратилась в суд, чтобы приказ об увольнении из компании был признан незаконным.

Представители «Ростелекома» отказались комментировать ситуацию.

Более 14 лет в «Ростелекоме»

На момент увольнения Погонина проработала в «Ростелекоме» более 14 лет. Она пришла в компанию в декабре 2007 г. на должность секретаря-референта, с августа 2017 г. и до момента увольнения (март 2021 г.) занимала должность ведущего специалиста отдела инфраструктурных проектов управления инфраструктурными проектами Корпоративного центра «Ростелекома», следует из документов.

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После принятия решения о сокращении именно должность истца была «вследствие производственной необходимости» исключена из отдела. Претендентов на увольнение было двое. В материалах дела говорится, что в период работы в пандемию у истца отмечалась «довольно низкая активность». У другого претендента была несовершеннолетняя дочь, поэтому приняли решение его оставить.

При этом по заявлению истца, трудового распорядка она не нарушала и к дисциплинарной ответственности не привлекалась.

Вакантных должностей нет, но сотрудники нанимаются

В январе 2021 г. на общем совещании директор департамента сообщил о расторжении с истцом трудового договора из-за сокращения штата. Увольнение по сокращению допускается, если компания не может перевести сотрудника на другую имеющегося у него должность, которая соответствует его квалификации. При этом работодатель обязан предлагать сотруднику все подходящие должности, включая менее оплачиваемые. «Неисполнение работодателем такой обязанности в случае спора о законности увольнения работника с работы по названному основанию влечет признание судом увольнения незаконным», — говорится в определении.

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При этом в «Ростелекоме» Погонину заверили, что вакантных должностей в компании нет. Однако суд установил, что после вручения Погониной уведомления об увольнении «Ростелеком» принял на работу в филиал, в котором работала истица, чуть более 50 новых сотрудников, а после ее увольнения — еще 31. Двое сотрудников были наняты именно в отдел Н.В. Погониной.

При этом за все время Погониной не было предложено ни одной вакантной должности. Таким образом, суд установил, что «Ростелеком» не предоставил истцу возможности выбора вакантных должностей и признал ее увольнение незаконным.

1,5 млн руб. за моральный ущерб — много

В феврале 2022 г. суд постановил взыскать с «Ростелекома» в пользу истца 853,7 тыс. руб., а также 10 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и 94,5 тыс. руб. в счет расходов по оплате юридических услуг. Истец же требовала взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн руб. Но суд пришел к выводу, что такая компенсация завышена и обязал «Ростелеком» выплатить только 10 тыс. руб.

В марте «Ростелеком» подал апелляционную жалобу с требованием изменить судебное решение в части взыскания среднего заработка уволенного сотрудника. Суд апелляционной инстанции изменил суммы выплаты с 853,7 тыс. руб. до 811 тыс. В остальной же части все осталось без изменений.

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В марте 2021 г., согласно материалам дела, Н.В. Погонина была восстановлена в должности ведущего специалиста управления инфраструктурными проектами.