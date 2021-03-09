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В Nokia массовые увольнения, которые она тщательно скрывает. На улицу выставлены больше 10 тыс. человек

Бизнес Кадры
, Текст: Эльяс Касми

Nokia уволила более 11 тыс. человек за последние два года, но не отразила это в своем отчете. Это дало ей возможность сократить расходы на зарплату на 500 млн евро, и под управлением нового гендиректора Пекки Лундмарка, возглавившего Nokia в сентябре 2020 г., сокращение штатов может продолжиться.

Тысячи уволенных сотрудников Nokia

В компании Nokia на протяжении более чем двух лет идут массовые сокращения – финский техногигант увольняет людей тысячами. По данным портала Gizchina, в 2019 г. без работы осталось около 5000 сотрудников, а в 2020 еще больше – свыше 6000.

В общей сложности ее штат уменьшился на 11044 человека, и это позволило компании снизить свои расходы на зарплату на впечатляющие 500 млн евро за один только 2020 г. Но у этого есть и обратная сторона медали: 11 тыс. человек – это около 11% всех работников компании, которая в 2020 г. едва превысила 92 тыс. человек.

По предварительным оценкам, больше всего досталось представительствам Nokia в Китае – за один 2020 г. их штат уменьшился на 12% до 13,75 тыс. сотрудников, а это на 3500 человек меньше, чем в 2018 г.

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Штат Nokia в Северной и Южной Америке тоже не избежал сокращений – как пишет Gizchina, там было уволено около 9% работников. Как именно им пришлось уйти – по соглашению сторон с предоставлением выходного пособия или с принудительным написанием заявления на увольнение по собственному желанию, на момент публикации материала оставалось неизвестным.

Сокрытие информации и сомнительная польза от сокращений

Финансовый отчет Nokia за 2020 г. данных об уволенных сотрудниках не содержит. В нем приводится лишь одно упоминание о сокращениях, не вносящее никакой ясности в происходящее: ««В последние годы, когда мы скорректировали нашу стратегию в соответствии с бизнес-целями и направлениями деятельности, количество наших сотрудников менялось».

Хорошая новость (хотя и только для инвесторов) заключается в том, что рентабельность операционной прибыли Nokia почти удвоилась в 2020 г., хотя продажи упали на 6% до 21,9 млрд евро. В 2018 г. операционный убыток Nokia составил 59 млн евро, а к 2020 г. она достигла прибыли не менее 885 млн евро.

С другой стороны, акционеры едва ли останутся довольны наличием у компании чистого убытка. За последние три года они превышают 3 млрд евро.

Корректировка стратегии Nokia, о которой говорится в отчете, ударила по исследованиям и разработкам (R&D, research and development). После того, как в 2019 г. компания инвестировала в это направление 4,5 млрд евро, руководство приняло сократить этот бюджет, и в результате по итогам 2020 г. он уменьшился на 450 млн евро.

По данным Gizchina, акционеры Nokia опасаются, что она может утратить конкурентоспособность, особенно с учетом ее не очень уверенного положения на рынке технологий и оборудования для сетей пятого поколения (5G). Читайте об этом в материале CNews.

Все только начинается

Эксперты Gizchina полагают, что внутренние изменения в Nokia не ограничатся увольнением 11 тыс. человек и 10-процентным сокращением вложений в R&D. В сентябре 2020 г., как сообщал CNews, компанию возглавил Пекка Лундмарк (Pekka Lundmark), ветеран Nokia, проработавший в ней с 1990 по 2000 гг. Он занимал в компании различные руководящие посты и, вернувшись в нее в сентябре 2020 г., сменил на посту СЕО Раджива Сури (Rajeev Suri). Он возглавлял Nokia с 2014 г., и причины его ухода остаются неизвестными.

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Став гендиректором Nokia, Лундмарк пообещал возродить бизнес по производству мобильных телефонов любой ценой. И в Gizchina видят признаки того, что под его руководством компания еще больше сократит расходы. Он уже сократил команду глобального руководства Nokia с 17 человек до 11. Кроме того, его план реструктуризации может привести к переводу 14 тыс. сотрудников в новые для них направления деятельности компании – мобильную связь, сетевую инфраструктуру и облачные сервисы.

Увольнения давно стали нормой

Nokia занимается сокращением своего штата на постоянной основе как минимум в течение последних 10 лет. Еще в апреле 2011 г. CNews писал, что компания намеревалась до конца 2011 г. вывести из штата 3000 человек.

В феврале 2012 г. Nokia сообщила об увольнении еще 4000 сотрудников. Работы лишились сотрудники ее заводов по производству смартфонов в Венгрии, Мексике и Финляндии, расположенных в городах Комаром, Рейноса и Сало. Около 2300 человек было уволено в Венгрии, 700 человек – в Мексике и 1000 в Финляндии. Всем им было предоставлено выходное пособие и оказана поддержка в дальнейшем трудоустройстве.

В июне 2012 г. Nokia заявила о планах по увольнению еще 10 тыс. человек по всему миру и закрытию несколько офисов к концу 2013 г. Эта мера, по планам компании сократить свои расходы на 3 млрд евро до конца 2013 г. Закрыть планировалось офисы в Ульме (Германия), Бернаби (Канада) и Сало (Финляндия).

В январе 2013 г. стало известно, что Nokia решила отдать часть своих внутренних ИТ-процессов на аутсорсинг в индийские компании, и перевести туда же 820 профильных сотрудников с целью сокращения операционные расходы. Еще порядка 300 ИТ-специалистов компания просто уволила.

Весной 2016 г. в Nokia вновь начались массовые увольнения, притом с удвоенной силой. Компания объявила о начале сокращения своего мирового штата, и эта процедура должна была продлиться до конца 2018 г., чтобы обеспечить ей снижение операционных расходов на 900 млн евро. В пресс-службе Nokia тогда не уточнили, сколько именно человек лишатся работы, но, по сведениям Bloomberg, речь шла о 10-15 тыс. сотрудников.

В июне 2020 г., по данным Reuters, Nokia начала массовые увольнения во Франции – она запланировала сократить 1233 рабочих места в своей французской дочерней компании Alcatel-Lucent International, а это около трети всего ее персонала. Всего на тот момент во французских подразделениях Nokia трудилось 5138 человек, из них 3640 входило в штат Alcatel-Lucent International.

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