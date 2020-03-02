В Nokia меняется гендиректор

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В сентябре 2020 г., компанию Nokia возглавит гендиректор энергетической компании Fortum Пекка Лундмарк. У него есть опыт работы в Nokia – он был в ее штате с 1990 по 2000 гг, занимая различные руководящие посты. Лундмарк придет на смену Радживу Сури, причины ухода которого неизвестны.

Новый глава Nokia

В финской компании Nokia впервые за шесть лет сменится генеральный директор. Раджив Сури (Rajeev Suri), возглавляющий компанию с 2014 г. покинет свой пост в сентябре 2020 г.

По информации Reuters, на смену Сури придет действующий глава финской энергетической компании Fortum Пекка Лундмарк (Pekka Lundmark). В новую должность Лундмарк вступит 1 сентября 2020 г. Комментируя свой грядущий уход из Fortum, которую он возглавлял с 2015 г., Лундмарк отметил, что это решение было непростым для него, но предложение Nokia «оказалось слишком заманчивым, чтобы его упустить».

Компания Nokia занимается производством телекоммуникационного оборудования, в том числе и для современных сотовых сетей пятого поколения (5G). Еще осенью 2016 г. она совместно с оператором МТС провела в Москве тестовую демонстрацию возможностей сети 5G со скоростью доступа 4,5 Гбит/с. В июне 2019 г. оператор «Мегафон», используя технику финского вендора, совершил первый в России международный 5G-видеозвонок.

Пекка Лундмарк работал в Nokia в 1990-х годах

Штаб-квартира Nokia находится в Эспоо (Финляндия). Операционная прибыль компании по итогам 2019 г. достигла 2,003 млрд евро.

25 лет в одной компании

Раджив Сури впервые пришел в Nokia в 1995 г. и с тех пор занимал несколько руководящих должностей. В частности, с октября 2009 г. он был главой подразделения Nokia Solutions and Networks (NSN), занимавшегося выпуском телекоммуникационного оборудования. Изначально это было совместное предприятие Nokia и Siemens, оно называлось Nokia Siemens Networks. В 2013 г. под руководством Сури Nokia за $2,2 млрд выкупила долю немецкого партнера и переименовала дочернюю компанию в Nokia Solutions and Networks.

Раджив Сури не раскрывает причины своего ухода

Главой Nokia Сури стал 1 мая 2014 г. сменив на посту Стивена Элопа (Stephen Elop), управлявшего компанией с 1 сентября 2010 г. После ухода из Nokia Элоп перешел на работу в Microsoft. Сури, гражданин Сингапура, стал вторым после канадца Стивена Элопа гендиректором Nokia, не имеющим гражданства Финляндии.

Сразу после вступления в должность Сури переименовал подразделение NSN в Nokia Networks, а подразделение, занимающееся технологиями – в Nokia Technologies. Третье подразделение (навигация) сохранило с прежнее название (HERE), но в августе 2015 г. было продано компании Apple.

После ухода с поста гендиректора Nokia Раджив Сури останется в ней на должности советника правления, которую планирует занимать до начала 2021 г. О дальнейших его планах на момент публикации материала известно не было, как и об истинных причинах его ухода.

Возвращение Лундмарка в Nokia

Пекка Лундмарк, как и Раджив Сури, пришел в Nokia в конце XX века. Он занимал различные должности в компании, в том числе и руководящие, в период с 1990 по 2000 гг. Среди них был и пост директора по стратегии и развитию бизнеса в телекоммуникационном подразделении, известном сейчас как Nokia Networks.

С 2005 по 2015 г. Лундмарк не имел ничего общего с телекоммуникациями и компаниями, работающими в этой сфере. Вплоть до ухода в Fortum работал в компании Konecranes, занимающейся производством подъемных кранов, на должности управляющего директора.

Лундмарку предстоит решить ряд трудностей Nokia, с которыми она столкнулась на рынке оборудования для 5G. В частности, по данным Reuters, один из крупнейших европейских операторов связи Deutsche Telekom назвал 5G-оборудование финского бренда худшим. Помимо этого, в 5G-сегменте компания испытывает усиливающуюся конкуренцию со стороны других телеком-вендоров, включая шведскую Ericsson и китайскую Huawei.