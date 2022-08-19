Бежавший из России ИТ-гигант Accenture уволил десятки специалистов. На них указал искусственный интеллект

Accenture уволила более 60 человек, на которых случайным образом указал алгоритм. Это модераторы принадлежащей Meta* соцсети Facebook, которых она поставляла ей по заключенному в 2019 г. контракту. Это далеко не первый случай, когда модераторов, нанятых через Accenture, ущемляют в их правах.

Увольнение по приказу искусственного интеллекта

Международная консалтинговая компания Accenture уволила несколько десятков человек, доверившись «мнению» алгоритма, пишет Business Insider. Увольнение было, что называется, «оптовым» – компания лишила всех работы во время единственного звонка по видеосвязи.

Accenture – одна из тех компаний, которые бежали из России почти сразу после начала спецоперации на Украине. CNews писал, что она ушла с российского рынка еще в начале марта 2022 г, бросив на произвол судьбы около 2300 человек.

В общей сложности искусственный интеллект указал как минимум на 60 человек – все они тут же остались без работы. Как сообщил Business Insider, каждый из них – это модератор в социальной сети Facebook, принадлежащей компании Meta*, в марте 2022 г. признанной в России экстремистской организацией. Сама сеть Facebook заблокирована на территории России.

Решение о лишении людей источника средств к существованию все чаще принимают машины

Один из уволенных сотрудников сообщил изданию, что Accenture не только не сообщила им истинную причину разрыва контракта, но даже не посчитала нужным заранее уведомить их о готовящемся видеозвонке.

Тайное стало явным

О том, что решение об увольнении принимал не живой человек, а алгоритм, стало известно лишь после прямого вопроса одного из уволенных. Оценив количество разделивших его участь, он спросил представителей Accenture, как именно осуществлялся подбор кандидатов на увольнение. Те ответили, что всю работу выполнил алгоритм, и что список был составлен на основе случайной выборки из общей массы.

Связь между Meta и Accenture тоже всплыла. Как оказалось, последняя предоставляет компании Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) модераторов для ее социальной сети. Стороны заключили контракт еще в 2019 г., сумма сделки составила в пределах $500 млн.

Не увольнение, а «высвобождение»

Комментируя произошедшее, представители Accenture заявили, что факт лишения нескольких десятков человек работы нельзя называть увольнением. Они отметили, что все эти люди получили право занять другие свободные должности в компании.

Однако на деле все совсем не так просто. Как оказалось, чтобы получить новую должность, нужно сперва пройти все этапы собеседования наравне с другими кандидатами. Притом ни о каких преимуществах уволенных модераторов перед остальными соискателями в Accenture не говорят.

Должности экс-модераторам Accenture подберет уволенным сотрудникам по их компетенциям. Другими словами, есть ненулевая вероятность потерь в зарплате. Если подобные условия кого-то не устроят, после 3 октября 2022 г. они официально останутся без работы.

Не лучшие времена для Meta

Facebook является крупнейшей социальной сетью в мире. В январе 2022 г. у нее было более 2,9 млрд ежемесячно активных пользователей (данные Statista.com). Сеть существует с 2004 г.

Тем не менее, несмотря на все успехи данного сервиса, владеющая им Meta в последние несколько месяцев испытывает колоссальные трудности. Так, по итогам II квартала 2022 г. она впервые в своей истории отчиталась о падении квартальной выручки, что сразу негативно отразилось на стоимости ее акций.

В мае 2022 г. она прекратила расширение штата нескольких своих подразделений. Спустя еще два месяца компания заявила о еще более масштабном сокращении найма. Речи об увольнениях на тот момент не было.

Вечно недовольные модераторы

В последние годы модераторы Facebook регулярно попадают в новостные ленты. Например, в мае 2021 г. широкий резонанс получило интервью бывшей сотрудницы Meta Изабеллы Планкетт (Isabella Plunkett) заблокированному в России британскому изданию ВВС.

Черные лебеди в ИБ: как поймать и к чему готовиться? Защита данных

Изабелла заявляла, что работа модератором Facebook рушит качество ее жизни, так как ей ежедневно приходится просматривать десятки постов об экстремизме, самоубийствах, жестоком обращении и насилии. По словам Изабеллы, плотный поток негатива в течение всего рабочего дня не позволял ей расслабиться после работы, а иногда увиденные ею сцены являлись к ней во сне. «Каждый день был кошмаром», – подытожила Планкетт.

В начале января 2022 г. модераторы Facebook, работающие через Accenture, устроили протест против регулярных задержек заработной платы. По информации The Verge, они направили коллективное открытое письмо руководству Meta и Accenture, в котором требовали выплатить им их деньги. В противном случае они собирались перестать выполнять свою работу.

Но данный пример является не столь ярким проявлением желания модераторов, нанятых через Accenture, бороться за свои права, по сравнению с тем, что они устроили в октябре 2021 г. Устав работать за невысокую, исключительно по их мнению, зарплату, они вскладчину выкупили передвижной билборд, на котором разместили послание лично гендиректору Accenture Джули Свит (Julie Sweet), пишет The Verge.

Гигантский баннер содержал фотографию Свит и недвусмысленный призыв: «Джули Свит, прекратите эксплуатировать своих сотрудников. Заплатите. Исправьте ситуацию».

Баннер, адресованный Джули Свит

На том же баннере указано, что модераторы вынуждены работать за «какие-то» $18,5 в час. Это приблизительно 1100 руб. По курсу ЦБ на 19 августа 2022 г. Другими словами, за стандартный восьмичасовой рабочий день модераторы получают сумму, эквивалентную 8800 руб. В месяц это около 176 тыс. руб. Для сравнения, средняя зарплата в Кировской области в 2021 г. составляла около 35,4 тыс. руб. (данные Росстата).

Схожий пример

Летом 2021 г. произошел очень похожий случай. Компания Xsolla, основанная в Перми и затем перебравшаяся в США, одномоментно избавилась от 150 сотрудников по всему миру, которые не всегда находились на рабочих местах на «удаленке». Сделала она это по совету Big Data, тем самым вызвав гигантский резонанс в Сети.

10 простых шагов: Как выйти на новые внешние рынки с помощью платформы «Мой экспорт» Бизнес

Xsolla занимается разработкой сервисов приема платежей в видеоиграх. В июне 2022 г. она решила полностью ликвидировать свой филиал в Перми.

* Meta признана экстремистской организацией, запрещена на территории России.