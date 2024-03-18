В мировых ИТ «кровавая резня». Каждый месяц увольняют десятки тысяч программистов. Дела идут хуже, чем при крахе доткомов

Всего за два месяца во всем мире потеряли работу свыше 50 тыс. ИТ-специалистов. Сотни ИТ-компаний сокращают свой штат и пока не спешат нанимать новый персонал. Эксперты называют происходящее «кровавой резней» и с ужасом вспоминают, что подобное уже происходило четверть века назад, когда массово начали закрываться интернет-стартапы (доткомы). Хотя даже тогда работы лишилось значительно меньше людей.

Выжить в ИТ непросто

В мировой сфере информационных технологий идут массовые увольнения. Как пишет TechSpot со ссылкой на статистику портала Layoffs.fyi (отслеживает количество лишившихся работы во всем мире и во многих сферах деятельности), всего лишь за январь и февраль 2024 г. без работы остались свыше 50,3 тыс. специалистов в ИТ – именно столько людей выставили за дверь 209 технологических компаний. Ситуация, очевидно, лучше не становится – CNews писал, что в октябре 2022 г. сокращение настигло 9600 ИТ-специалистов.

Если же посмотреть на результаты за весь 2023 г., то 1191 почти ИТ-компаний сократили в пределах 269,2 тыс. работников. По данным TechSpot, все дело в стремлении этих фирм сократить свои операционные расходы, к которым относятся зарплата и прочие выплаты персоналу. ИТ-компании стремятся подстроиться под нынешние реалии рынка, к которым относится и начавшаяся в 2022 г. стагнация мировой экономики, и раздутый штат, в который принимали всех ИТ-шников в ковидный 2020 г., им больше не требуется.

«Кровавая резня»

Что немаловажно, людей увольняют не только крошечные ИТ-стартапы, которым стало очень сложно выплачивать зарплату вовремя и в полном объеме. Наоборот, свой пример небольшим компаниям подают крупнейшие ИТ-гиганты – как сообщал CNews, Alphabet (Google, YouTube и пр.), Amazon, Cisco, eBay, Microsoft, SAP и пр. – с конца 2022 г. они сообща уволили приблизительно 100 тыс. человек.

Фото: Нейросеть «Кандинский» Работать в ИТ-сфере становится все менее комфортно. Зарплаты почти не растут, а вот угроза увольнения растет стремительно

В некоторых случаях компании сокращают свой штат радикально – известная платежная система PayPal в январе 2024 г. вознамерилась уволить 2500 человек, а это около 9% ее персонала.

По данным исследовательской компании Challenger, Gray & Christmas, начавшаяся в мировой ИТ-сфере «кровавая резня» (carnage) настолько велика, что она уступает по своим масштабам только лишь массовым увольнениям в ИТ-отрасли, случившимся в начале XXI века.

Тогда лопнул так называемый «пузырь доткомов» (Dotcom, «точка com»; – прим. CNews), обернувшийся еще более большой волной увольнений в ИТ-сфере. Речь в данном случае о небывалом массовом крахе интернет-компаний, которые в те годы именовались «доткомами». Ему предшествовал стремительный рост их акций, цена которых обвалилась в одночасье 10 марта 2000 г.

По подсчетам исследователей Challenger, Gray & Christmas, в 2001 г. в технологической отрасли было сокращено около 168,4 тыс. рабочих мест, а годом позже – почти 131,3 тыс. как видно, нынешняя ситуация в индустрии значительно хуже, чем была 24 года назад.

Что касается современных тенденций, то в отчете Challenger, Gray & Christmas сказано, что в феврале 2023 г. было уволено около 63,2 тыс. ИТ-специалистов. Годом позже этот показатель сократился на 55%.

Увольнение как дорога к новому

Нынешние массовые увольнения вполне могут сыграть злую шутку с ИТ-компаниями, когда им снова потребуется новый персонал. Cогласно серии интервью CNBC, в этой ситуации многие ИТ-специалисты уверены, что поиск работы их сфере связан с высокой конкуренцией на фоне большого количества лишившихся работы людей.

Основатель сервиса Layoffs.fyi Роджер Ли (Roger Lee), считает, что многие из этих работников в результате полностью уходят из сферы технологий. Ситуацию усугубляет и проблема с заработными платами в мировой ИТ-сфере. CNews писал, что в в России водителям и курьерам сейчас платят больше, чем ИТ-шникам.

Судя по всему, схожая ситуация разворачивается и за пределами России. По словам Роджера Ли, некогда безудержного повышения зарплат в мировой ИТ-сфере больше нет – зарплаты в сфере технических наук «в значительной степени стагнировали» за последние два года.

Ничего не изменится

Причиной массовых увольнений сами ИТ-компании называют необходимость сократить штат после наплыва сотрудников во время пандемии, инфляцию и слабый потребительский спрос. В 2023 г и начале 2024 г. мировая инфляция заметно снизилась по сравнению с показателями 2022 г., и многие их этих фирм вышли на прибыль.

Однако снижать темпы сокращений они, по всей видимости, не собираются. Как отметил профессор Школы бизнеса Фостера Вашингтонского университета Джефф Шульман (Jeff Shulman), увольнения в 2024 г. можно объяснить тремя словами – цены на акции. «Оздоровление» штата поддерживает стоимость акций на нужном фирмам уровне, «поэтому эти компании не видят причин останавливаться», добавил Шульман, назвав происходящее новой нормой. «Им это (массовые увольнения – прим. CNews) сходит с рук, потому что все они это делают. Работники постепенно привыкают к этому, инвесторы довольны, и поэтому я думаю, это будет продолжаться еще какое-то время», – подытожил профессор.